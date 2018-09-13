PCB大廠回頭 加碼投資台灣成趨勢

（中央社記者江明晏台北13日電）PCB大廠近期陸續回台加碼投資，蘋果軟板大廠台郡將在高雄和發園區投資新台幣百億元設立5G中心，預估將新增一倍產能；毅嘉與嘉聯益先前也透露將在台新增產能。



台郡科技宣布，與高雄市政府簽訂和發園區購地合約，將投資新台幣百億元，設立台郡集團5G智能通訊事業營運中心，預估可創造2500個就業機會。



台郡科技說明，取得和發園區新廠土地後，將分二期興建廠房投產。第一期將於簽約完成後動工，預計一年後可陸續完成試產及投產，為明後年的5G新事業提供發展動能，預計整體二期完成後，將可為集團增加一倍產能。



台郡董事長鄭明智指出，藉由在和發園區的新廠擴建，逐步落實多元化創新技術的策略，來發展新材料、新設備、新技術，並結合南部在地無線通訊技術專家，讓台灣的毫米波技術在高雄深耕，讓在地的人才與企業結合發展出世界級的高頻無線傳輸技術。



另一家台灣軟板廠毅嘉蘇州廠日前因中國大陸環保稽查，曾導致部分產線停工，已積極落實當地整改恢復產能，但也開始思考生產基地過於集中蘇州的問題。



毅嘉日前透露，今年第3季台灣林口廠將增加濕製程產能，以分散風險，投資額約100萬美元，估可增加約4分之1蘇州廠的電鍍線產能，等於補足在蘇州廠的環保風險區塊，加上其他產品出貨，預估整體林口廠營收將較過去倍增。



同為軟板廠的嘉聯益在產能配置上也有相關調整，今年現金增資用於產能擴充規劃在台北觀音廠，規模是集團現有廠房最大。但嘉聯益強調，也不可能棄守中國大陸，因台灣環保法規明確，不會無限上綱，和環保相關的前段製程會盡量在台灣做，大陸則是投資不會產生廢水的後段製程。（編輯：鄭雪文）1070913