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WEF東協峰會 各國代表關注美中貿易戰

發稿時間：2018/09/13 11:21

最新更新：2018/09/13 11:21

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（中央社河內13日電）2018年世界經濟論壇東協峰會（WEF－ASEAN）在越南河內市舉行。美國和中國最近不斷對彼此貨品加徵新關稅，掀起貿易戰爭，成為本屆峰會代表關注與熱烈討論的議題。

越南「民智報」新聞網站報導，亞太經濟合作會議（APEC）秘書處執行長波拉德（Alan Bollard）昨天在WEF東協峰會的一場研討會上表示，美中貿易戰爭爆發，對世界和地區產生一定的負面影響，但也帶來機遇。

他說，部分零件在東南亞生產後輸出中國安裝，再出口到美國，可見美中貿易戰爭已影響東南亞供應鏈。不過，中國勞動成本上升，美中貿易戰爆發後，外商將轉向東南亞投資，包括越南等國將因此受惠。

智利外交部部長表示，中國和美國分別是智利第一大和第二大貿易夥伴，對美中貿易爭端的緊張局勢表示擔憂，將密切關注美中貿易戰進展，以提出最適合的因應措施。

另外，在WEF－ASEAN峰會中，除了中國國務院副總理胡春華譴責貿易保護主義以外，印尼總統佐科威（Joko Widodo）等代表，也對貿易戰表示擔憂。

對越南而言，美中貿易戰亦是熱烈討論的焦點，主要在評估貿易戰對越南經濟有何影響。

越南總理阮春福在峰會登場前受訪表示，美中貿易戰一定會影響越南，越方將利用各項貿易協定以及加強境內經貿體制改革以為因應。他也說，越南希望與美中都維持良好關係。（編輯：屈享平）1070913

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