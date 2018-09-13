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獨角獸養成不易 找到新戰場才有贏的可能

發稿時間：2018/09/13 11:45

最新更新：2018/09/13 11:45

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（中央社記者韋樞台北13日電）工研院今天舉行「創業超新星－看見未來14家獨角獸」新書發表，與會的四家企業都認為，「抓住趨勢、高技術門檻、瞄準國際、遇見伯樂」就是成為獨角獸的四大竅門。

工研院長劉文雄表示，工研院每年平均會新創逾10家公司，這些新創事業都是具備深厚科技根基，不易超越的「厚創業」，這些創新創業透過工研院的育成和加持，成功推動優質新創事業步上軌道，目前已累積創新和育成超過270家企業。

劉文雄指出，近來大家常說獨角獸，他5、6年前聽到美國舊金山灣區的一位投資家來形容新創公司，它可以改變產業結構和產業升級，例如旅遊業airbnb變成共享經濟的創新觀念；這本書的14家新創企業雖然在新創過程很辛苦，但很有成就感，他們從無到有，從有到1，他看到了勇敢創新的精神。

劉文雄4月中來工研院，他鼓勵同仁不要在舊思維中打轉，要朝新藍海和有市場端去解決問題，不要再做人家已有的科技，應該找到市場和需求，價值創新才有市場。

他強調，台灣很小，若留在舊理念很難與大國競爭，必須要找到新的戰場才有贏的可能，他引用華爾街的形容詞，短期的市場是選美，長期的市場是舉重，新創企業不但要保有健美的身材，最後還要贏得舉重獎牌。

經濟部次長龔明鑫表示，工研院14個「厚創新」的新創企業，過去都是國家投入科專計畫成果，這些新創團隊的技術創新性都很強，也都遇到能夠賞識他們的伯樂投資人，而這些新創團隊均從技術研發者，逐步完備經營管理能力，有幾家已研發出領先全球的技術，非常期待日後他們也能成為享譽全球的獨角獸，為台灣在全球創新的競技場中爭取一席之地。

起而行總經理簡金品舉例，各家車廠將加速推出電動車新產品，預期2019年國內會有3萬台電動機車需要快速充電站，而中國大陸積極推動電動車市場，初估到2020年時，將有500萬個充電站，這些都是起而行綠能鎖定的趨勢與潛在機會。

「創業超新星－看見未來14家獨角獸」新書共收錄14家工研院新創公司的創業故事，包括數位領域的愛實境、豐趣科技；生醫產業的巨生生醫、萊鎂、台生材、台微醫；綠色循環產業的創淨、水之源、起而行綠能；機械與半導體產業的兆晟、瀚新、台灣電鏡、福寶科技、原見精機等。獨角獸企業指的是成立10年內、市值10億美元以上，且還未上市的新創企業。（編輯：鄭雪文）1070913

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