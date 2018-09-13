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大台北都更夯產值破千億 北投萬華大同案量多

發稿時間：2018/09/13 13:02

最新更新：2018/09/13 13:02

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（中央社記者韋樞台北13日電）房市研究單位住展雜誌統計，截至9月初，今年大台北都更案件數39個，超越去年全年，案量累積達853億元，全年可望逾1100億元，其中北投、萬華和大同三區案件各有3到5件較多。

住展雜誌統計，大台北這39件的案量可達新台幣853億元，全年上看1100億元，勝過去年的1035億元，北市都更案量已占全市新推案量3成多，顯示都更已成為主要案源之一，若是北市忠孝東路3段正義大樓都更案在今年底前推出，總案量可望創歷史新高。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，大台北素地難求，都更案不得不推，否則建商越來越難在北市生存。統計顯示，大台北都更推案量自2013年後連年創新高，尤其2016年更是都更推案量爆發的分水嶺，當年都更案量年增近2倍。

在各行政區中，今年以北市中山區都更推案量最大，目前已有162億元(4件)，案量第二至第五名，依序為中正區111億元(5件)、北投區89億元(4件)、萬華區84億元(5件)、新北市中和區76億元(3件)。

何世昌指出，北投、萬華屬北市蛋白區，過往建商申請都更件數比市中心蛋黃區少，但近幾年北投、萬華，甚至大同區推出的都更案眾多，遠勝過松山、大安、信義等精華區。推測北投、萬華與大同等區的都更案容易整合成功並推案的關鍵，可能是屋主要求的條件平實，都更較容易成局。

何世昌分析，近3、4年都更案開價常創區域新高，銷售速度偏慢，但2018年都更案卻普遍熱銷，更有好幾個建案已經完銷，主要原因包括，今年買氣回升，市場成交加速、開價平實都更案變多，例如「森城大院」，中正區門牌，建材高級，且最低成交價僅6字頭，賣價還比周邊建案低，開賣兩個多月接近完銷。

此外，過往都更案通常偏中大坪數，總價門檻偏高，但今年不少都更案規劃30坪以下的小坪數產品較多，較好銷售；而有些都更案雖然開高價，但卻是有品牌口碑的建商所建，或是因區段供給量少等因素，往往很快便完銷。

何世昌指出，雙北市簡化都更行政程序，讓雙北市幾年前整合的都更案順利成案也是都更案推動的重要因素。（編輯：郭萍英）1070913

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