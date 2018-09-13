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iPhone X系列21日開賣 亞太電信資費先出爐

發稿時間：2018/09/13 13:04

最新更新：2018/09/13 13:57

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蘋果iPhone XS系列將於21日開賣，根據官網最貴為6.5吋512GB版iPhone XS Max達5萬2900元。（中央社製圖）蘋果iPhone XS系列將於21日開賣，根據官網最貴為6.5吋512GB版iPhone XS Max達5萬2900元。（中央社製圖）

（中央社記者江明晏台北13日電）蘋果iPhone XS系列將於21日開賣，五大電信陸續開放預約或預購。業者看好，本次到貨量比前代充足、產品價格帶廣，有望刺激499吃到飽用戶升級較高資費購機合約。

蘋果今天發表iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR三款新機，台灣確定列為全球首波銷售地區，電信商陸續宣布iPhone XS、iPhone XS Max將於21日開賣，並於即日起開放登記。

由於台灣仍有逾6成消費者在電信通路購機，預料電信商仍是iPhone開賣的主戰場，不過5月掀起的499吃到飽大戰，帶動200萬用戶申辦單門號並綁2年約，是否會影響電信商銷售iPhone，值得關注。

不具名的通路高層對中央社記者表示，仍看好蘋果產品對果粉的號召力，加上本次新機產品價格帶廣，雖有部分499吃到飽用戶會轉向電信商、通訊行、蘋果經銷通路購買空機，但認為想入手新iPhone的用戶可能會因此升級換成購機合約，有望使平均每戶貢獻金額（ARPU）止跌回穩。

五大電信目前暫時沒有公布資費，根據蘋果台灣官網公布，最便宜為6.1吋iPhone XR 64GB規格新台幣2萬6900元，最貴為6.5吋512GB版iPhone XS Max達5萬2900元，刷新iPhone高價紀錄。

通路高層認為，這次蘋果價格帶廣，提供各用戶需求，認為本次Max的6.5吋螢幕是亮點，512GB定價雖超過5萬元，「但其實買的人不多，供貨量也少」。

至於供貨量的部分，業者說，預估首批新iPhone下週到貨。由於前代iPhone X初期因技術生產有困難，首批到貨量少，這次首批到貨量將比去年大幅成長，對滿足初期需求量相當樂觀。

中華電信宣布21日起，將於全台超過560間指定門市及中華電信官網正式銷售iPhone XS、iPhone XS Max。開賣日將提前至早上8時開始銷售， 中華電信iPhone官網也開放註冊，掌握第一手消息。

遠傳電信今天上午搶先宣布，9月21日起消費者可至全台門市申辦iPhone XS和iPhone XS Max，並於即日起至全台門市登記，或於今天上午10時起透過官網或行動客服APP線上登錄。

台灣大哥大全台myfone門市、網路門市今天上午10時起開始接受預約登記，不需繳付任何費用，同時台灣大也邀請去年開賣iPhone 8時，在去年9月底前申辦「代代迎新」的用戶「回娘家」，提前升級續約，可優先配貨，iPhone手機可折價。

台灣之星今天宣布即刻起開放新iPhone預約登記，不限台灣之星用戶、也不需先繳付任何費用。

亞太電信則宣布，將於14日下午3時01分起，開放預購iPhone XS 和XS Max，並推出月租888元、購機8888元起的限量優惠資費。（編輯：張良知）1070913

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