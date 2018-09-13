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iPhone XR不夠平價 外資唱旺OLED供應鏈

發稿時間：2018/09/13 13:58

最新更新：2018/09/13 13:58

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（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司（Apple）今天發表3款新iPhone，美系外資認為，採用LCD螢幕的6.1吋iPhone XR售價高於預期，將為OLED供應鏈帶來機會，看好鴻海、大立光、鴻準等台廠將受惠。

美系外資出具研究報告預估，今年下半年iPhone新款出貨量上看9000萬支，較去年同期增加1%；今年第3季LCD版iPhone出貨量約500萬支，兩款OLED版iPhone出貨量合計約2000萬支；第4季LCD版iPhone出貨量將拉升到4000萬支，兩款OLED版iPhone出貨量合計約2500萬支。

從機種區分，美系外資推估6.1吋LCD版iPhone出貨占比為50%，6.5吋OLED版iPhone占比為37%，5.8吋OLED版iPhone占比為13%。

由於6.1吋LCD版iPhone售價749美元起，超過美系外資預期的700美元，有望推升OLED供應鏈出貨，因而看好三星、Sony、鴻海、大立光、鴻準、日本寫真印刷（Nissha Printing）、LG Innotek等個股。

另一家美系外資認為，今年下半年6.1吋LCD版iPhone出貨約占40%到45%，整體iPhone出貨量恐持平，同時投資人焦點開始轉移到2019年將迎來iPhone史上最大的相機升級，看好穩懋、LG Innotek、大立光將受惠。（編輯：郭萍英）1070913

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