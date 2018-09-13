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iPhone發表蘋概股不給力 台股小漲4.66點

發稿時間：2018/09/13 14:06

最新更新：2018/09/13 14:06

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（中央社記者潘智義台北13日電）蘋果發表新機，但售價高於市場預期，蘋概股表現偏弱。台北股市今天開盤小漲，隨後走勢震盪，尾盤急拉收小紅。

終場加權指數收在10727.23點，小漲4.66點，漲幅0.04%，成交值新台幣1133.40億元。8大類股多上漲，但電子、食品類股下跌。

市場對蘋果新機銷售表現存有疑慮，蘋概股走勢偏弱，晶圓代工龍頭台積電收在255元，下跌2.11%，鴻海收在76元，下跌1.29%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收在4110元，下跌2.38%。

蘋果觸控面板供應商宸鴻收在50.7元，下跌1.17%，業成下跌3.21%收在135.5元。

被動元件族群當中，國巨開高走低，收在508元，下跌3.79%，華新科也是開高走低，收在233.5元，下跌2.91%。

元大投顧分析師薛舜日表示，台股今天聚焦蘋果新機發表，蘋果上週股價創高之後拉回，昨天下跌1.24%，加上蘋果新機偏貴、新增功能不多，售價高出市場預期，市場對新機買氣不抱太樂觀期待，今天台股蘋概股走勢偏弱。

薛舜日分析，台股近期面臨融資追繳下殺，加速指數探底，自8月30日11186點高點回檔，至9月12日的10722點，融資共減百億元，融資減幅5.8%，高於指數跌幅4.1%。

他說，集中市場融資減少，反映浮動籌碼相對有效消化，但櫃買市場融資浮額消化幅度仍不及指數跌幅，顯然櫃買市場仍需拉長時間清理融資浮額，短線介入需慎選個股。

他認為，表現相對弱勢的漲價概念股被動元件、矽晶圓族群籌碼有待消化，防禦型資金持續停駐在塑化、紡織、鋼鐵等族群；股市氛圍仍受美中貿易戰懸而未決影響，市場對這些風險性資產的投資仍對保守。（編輯：張均懋）1070913

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