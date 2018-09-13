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地價稅開徵 適用特別稅率者9/25前申請

發稿時間：2018/09/13 14:08

最新更新：2018/09/13 14:08

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（中央社記者邱柏勝台北13日電）地價稅11月開徵，稅捐稽徵處表示，適用自用住宅優惠稅率，或道路、學校用地等適用減免規定的土地，土地所有權人皆可在9月25日前申請減免，逾期申請者隔年才能適用優惠稅率。

地價稅每年11月開徵，高雄市稅捐稽徵處表示，地價稅因採累進稅率課徵，持有土地越多的人，地價總額可能就愈高，適用稅率也會隨著變高。基本稅率千分之10到最高千分之55，這時如果能注意幾個地價稅節稅技巧，就可輕鬆節省稅負。

高雄市稅捐稽徵處表示，若土地符合特別稅率的條件，則可適用單一稅率，不會計入地價總額以累進稅率課徵。例如「自用住宅用地」，可享有千分之2的最低稅率，與基本稅率千分之10起跳，相差至少4倍。

另外，針對騎樓用地、供公眾通行道路用地、寺廟用地、學校用地等，若符合地價稅減免規定，土地所有權人都可申請減免，節省不必要的稅金。

最後、也是最重要的申請減免期限，稅捐稽徵處表示，土地所有權人若要申請特別稅率或是減免地價稅，依規定須在當年9月22日前申請，今年因適逢中秋連假，因此順延至9月25日。民眾於截止日前提出申請，則今年11月繳納地價稅時，就能享有優惠稅率或減免，逾期申請則明年才能適用。

稅捐稽徵機關提醒，若納稅義務人之前已申請地價稅特別稅率或減免，且經核定按優惠稅率課徵地價稅，若土地所有權及用途等均未變更，今年就無須再提出申請。不過，若適用特別稅率的原因、事實消滅，納稅義務人應即向土地所在的地方稅稽徵機關申報，以免被補稅處罰。（編輯：林淑媛）1070913

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