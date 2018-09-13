亞矽向國際加速器招手 矽谷創業學校有望來台

（中央社記者潘姿羽台北13日電）政府努力扶植新創，下一步有望找來強力盟友助陣，亞洲．矽谷計畫執行中心執行長龔明鑫今天表示，正與美國矽谷創業學校洽談，對方有意來台設立分校，可能落腳林口新創聚落。



亞洲．矽谷計畫執行中心今天舉辦前進創業英雄營記者會，宣布將送15位有志創業的學員前往美國矽谷參加亞矽與國際創業加速器美國矽谷創業學校（Draper University）合作舉辦的創業英雄營（Hero Training Program），希望藉由為期3個月的紮實訓練，讓他們功力倍增。



亞洲．矽谷計畫執行中心執行長、經濟部次長龔明鑫致詞時也說，選送有志創業或是正在創業的青年赴矽谷學習是第一階段，下一階段擬與創業學校進一步合作，創業學校有可能到台灣設置分校，也許是位於林口世大運選手村的國際新創聚落。



龔明鑫表示，相關合作還在洽談中，對方是有意願的，如果未來確實談成合作，屆時創業學校不只培育台灣學員，還可以吸引亞洲地區的新創業者，如此一來，台灣將真正成為串聯亞洲、串聯矽谷的創新創業Hub。



美國矽谷創業學校執行長湯忠一（Andrew Tang）則說，很多人稱美國矽谷創業學校為「創業西點軍校」，不過他投入多年後發現，與其說是培育學員如何創業，更重要的是培育學員的創業家精神，創業學校短期可以幫助學員找到好的創業方向、商業模式，但他真正自豪的是，能夠改變年輕人的人生觀，讓他們發揮更大的影響力。（編輯：黃國倫）1070913