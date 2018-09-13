蘋果看重中國市場 首推實體雙卡iPhone

（中央社記者江明晏台北13日電）蘋果公司（Apple）發表新一代iPhone，由於中國電信商仍對eSIM技術持觀望態度，蘋果針對中國用戶需求，推出iPhone XS Max、iPhone XR實體雙卡版本，凸顯對中國市場的重視。



由於中國電信市場特殊，用戶通常會有一個以上門號，因應不同使用情況，其他手機品牌通常都將雙卡內置為手機必備標準，蘋果則遲遲未有動作。



蘋果今天發表新一代iPhone，終於針對中國用戶需求，推出iPhone XS Max、iPhone XR實體雙卡的中國版，大陸果粉拿起蘋果手機，就可插入兩張SIM卡，不用再帶第2支手機，這是蘋果手機首次推出單一市場特別規格版，不過新機尚未開賣，實際規格仍待各電信商公布。



今年新iPhone的國外版其實也有雙卡雙待，但是以一個實體SIM卡加上一個虛擬的eSIM的方式設計。台灣的iPhone XS、XS Max、XR則都是nano SIM加上eSIM的設計。



所謂eSIM卡，是用來取代實體SIM卡的軟硬體解決方案，對運營商而言，首先節省了採購SIM卡的成本開支、縮減用戶辦理電話入網的手續；手機內還可以騰出更多空間，讓設計更輕薄，這也是蘋果推廣e-SIM的其中一個原因。



Apple Watch先前即搭載eSIM技術，可實現一號多機服務，但這項服務仍受到中國電信商的觀望，蘋果因此乾脆為中國市場量身訂做。



今年第2季，蘋果來自中國的營收占比就達到2成，蘋果首度針對龐大的中國市場量身訂做實體雙卡版，也可以看出蘋果執行長庫克對中國市場的重視，在中美貿易戰火升溫的氛圍下，蘋果政策為了中國市場轉彎，也值得留意。



根據北京賽諾市場研究公司提出的2018上半年中國智慧手機市場報告，OPPO賣出3813萬支手機，奪得中國上半年智慧手機銷售量冠軍；Vivo賣出3551萬支，位居第2。



蘋果賣出3211萬支手機，雖然位居第3，但因iPhone單價偏高，上半年銷售總金額達人民幣1727億元（約新台幣7755億元），比OPPO及Vivo兩品牌合計金額高出甚多。(編輯：李信寬)1070913