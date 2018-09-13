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電價凍漲 工商團體：有助下半年經濟

發稿時間：2018/09/13 17:24

最新更新：2018/09/13 17:24

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（中央社記者朱則瑋台北13日電）經濟部今天召開電價費率審議委員會，決議不調整電價，工商團體都抱持正面看法，認為對下半年經濟有幫助，合理的電價符合企業需求。

107年第2次電價費率審議會今天召開，審議10月起適用新電價，經濟部政務次長曾文生在會後記者會說明，考量近日各地水患災情，穩定物價為首要任務，因此委員會決議本次不調整電價，維持平均電價每度2.6253元。

而會中委員也提出臨時動議，建議將5月納入夏月期間，能源局及台電將研議可行性，若納入，最快明年4月起適用新電價費率。

全國商業總會理事長賴正鎰表示，企業近來因為基本工資調漲，加上國內消費力不佳等問題，使得經營更加艱困，電價不漲對於下半年經濟狀況有幫助，企業終於可以鬆一口氣。過往當電價上漲時，會帶動物價上漲，現在維持凍漲對於整體消費市場穩定性也是有很大助益。

至於5月可能納入夏季電價，賴正鎰指出，這等於是變相調漲電費，對於用電量大的企業衝擊很大，但假使這是政府政策也沒辦法，企業只能配合，透過夏季節能等相關作為降低經營成本。

工商協進會理事長林伯豐則指出，電價不調整是政府仁政，不過，他們也擔心只是短期現象，未來可能一次漲足，反而衝擊更大。台灣現在面臨美中貿易戰等不安定因素，影響企業發展，企業只能在咬牙努力生存，現階段對企業來說，穩定的電力及合理的電價才是企業所需要的。（編輯：林沂鋒）1070913

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