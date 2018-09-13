精誠首推AGP 助5新創公司進軍國際

（中央社記者吳家豪台北13日電）資訊服務商精誠集團宣布，首屆AI新創加乘器於8月下旬評選出5家具有國際發展潛力的AI新創公司，9月起將接受為期半年的輔導，為進軍國際市場做好準備。



精誠表示，入選AI新創加乘器（AI+ Generator Program，AGP）的公司將由精誠聘請的內外部顧問與導師提供客製化諮詢服務，並可獲得與精誠集團3萬家客戶市場對接的機會，驗證自己的產品與服務市場接受度。



AI新創加乘器計畫是精誠集團AI+計畫的一環，以AI（人工智慧）為發展主軸，協助台灣AI新創公司加速產品與服務在產業的落地應用，目標放在協助新創團隊進入國際市場。



AGP營運長蔣居裕說，AGP想帶給AI新創公司的價值是有效率的客戶驗證與市場拓展，即便有一家AI新創公司的技術或產品很棒，但他們要發展的客戶與市場卻是精誠集團在台灣或海外地區幫不上忙的，那精誠集團就不會挑選該團隊進入AGP。



入選今年首屆AGP的5家AI新創公司產品規劃與商業模式都具有國際化的發展潛力，包括提供室內定位系統的天奕科技；提供個人化機器人理財服務的立鼎資訊科技；首度嘗試將「區塊鏈智能合約」運用到基金申購及贖回流程的好好投資科技；透過AI提供個人化運動建議的追風科技；提供對話式AI機器人建置與維運平台的優拓資訊。（編輯：李信寬）1070913