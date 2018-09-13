台灣國際美容展 B2B平台協助拓展外銷

（中央社記者廖禹揚台北13日電）2018台灣國際美容展今天在台北世貿一館登場，主辦單位外貿協會邀請23國、近300名海外買主來台參觀，打造國際化B2B平台，協助美妝廠商在台灣就能拓展海外市場。



2018台灣國際美容展今天開幕，主辦單位中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水在開幕典禮表示，台灣化妝品產業去年出口7.3億美元，年增13.2%，極具發展潛力，今年展中不乏醫美與美妝「強強聯手」，許多外國觀光客來台也會購買美妝產品做為伴手禮，可望變成台灣一大特色。



不過，葉明水指出，台灣美妝廠商多是中小企業，具有龐大潛力，但國內缺乏B2B平台，於是外貿協會開辦國際美容展，希望打造成為亞洲重要美妝平台。



外貿協會今年動員各駐外單位，邀請23國、近300名海外買主來台參觀，包括南韓最大美妝通路Olive Young也將與十幾家台灣廠商面對面洽談，是台灣業者打入南韓市場良機。



今年共有90家國內外廠商參展，使用126個攤位，包括來自以色列、南韓、日本、波蘭、印度美妝業者。



葉明水表示，與前兩年相比，有相當大的成長，今年展中邀請13家新創業者參與，包括獲得2018世界品質評鑑大賞Monde Selection金、銀雙獎的保養品牌「奇蹟莊園」，顯示台灣美妝產業充滿創新活力。



美容展期間，外貿協會將舉辦論壇及學術研討會等活動，邀請來自義大利、日本、南韓及台灣的國際級講師，介紹各國市場狀況與最新法規，有助業者了解拓銷市場重點。



2018台灣國際美容展13日至15日在台北世貿一館展出，13日全天及14日上午限國內外專業買主及相關業者憑名片換證免費入場，14日下午及15日全天開放一般民眾購票參觀，購票即可同時參觀台北秋冬國際美妝化妝品展。（編輯：蘇志宗）1070913