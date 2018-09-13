道瓊永續指數世界指數成分股 這5家金控入選

（中央社記者田裕斌台北13日電）道瓊永續指數(DJSI)今天揭曉2018年入選名單，包括富邦金控、台新金控、第一金控、玉山金控及國泰金控都被選為世界指數成分股。



富邦金表示，今年在23個評選項目中，在資訊與網路安全管理、顧客關係管理、金融共融商品等7個項目排名高居同業之首，在商業行為準則、風險與危機管理、氣候策略等8個項目的同業排名也位於產業前5%，除了連續2年入選世界指數成分股外，在「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中名列全球第2，同時，富邦金也連續3年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。



台新金則是首次入圍就擠進「世界指數」和「新興市場指數」雙榜，玉山金更連續3年擠進世界指數成分股、連續5年名列新興市場指數成分股。



第一金在連續2年入選「新興市場指數」之後，今年也首度入選「世界指數」成份股，尤其在經濟及社會兩個面向的分數皆高於業界的平均水準，24項類別中23項表現高於業界平均，特別是在政策影響力、稅務政策、金融穩定性與系統性風險、環境報告、人權、社會報告、人力資本發展及金融包容性等8項，更獲得全球最高分滿分的肯定。



此外，國泰金在客戶關係、各項營運流程導入ESG(環境、社會、公司治理)、金融包容性、商業風險與策略等項目表現優異，連續4年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，並於今年入選「世界指數」成分股。（編輯：楊凱翔）1070913