/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： iPhone X張天欽今井翼傅崐萁
>rss

道瓊永續指數世界指數成分股 這5家金控入選

發稿時間：2018/09/13 18:45

最新更新：2018/09/13 18:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北13日電）道瓊永續指數(DJSI)今天揭曉2018年入選名單，包括富邦金控、台新金控、第一金控、玉山金控及國泰金控都被選為世界指數成分股。

富邦金表示，今年在23個評選項目中，在資訊與網路安全管理、顧客關係管理、金融共融商品等7個項目排名高居同業之首，在商業行為準則、風險與危機管理、氣候策略等8個項目的同業排名也位於產業前5%，除了連續2年入選世界指數成分股外，在「多元金融服務與資本市場(FBN Diversified Financial Services and Capital Markets)」類別中名列全球第2，同時，富邦金也連續3年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。

台新金則是首次入圍就擠進「世界指數」和「新興市場指數」雙榜，玉山金更連續3年擠進世界指數成分股、連續5年名列新興市場指數成分股。

第一金在連續2年入選「新興市場指數」之後，今年也首度入選「世界指數」成份股，尤其在經濟及社會兩個面向的分數皆高於業界的平均水準，24項類別中23項表現高於業界平均，特別是在政策影響力、稅務政策、金融穩定性與系統性風險、環境報告、人權、社會報告、人力資本發展及金融包容性等8項，更獲得全球最高分滿分的肯定。

此外，國泰金在客戶關係、各項營運流程導入ESG(環境、社會、公司治理)、金融包容性、商業風險與策略等項目表現優異，連續4年入選道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，並於今年入選「世界指數」成分股。（編輯：楊凱翔）1070913

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP