推動歐元成全球貨幣 歐盟尚需凝聚共識

（中央社記者唐佩君布魯塞爾13日專電）歐洲聯盟執委會主席榮科昨天發表年度歐盟國情咨文，高喊要讓歐盟成為「全球領導者」，並向美元發起挑戰，推動歐元成為全球貨幣，不過這項政策在歐洲內部尚待凝聚共識。



美國與歐洲在許多議題上意見分岐，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席榮科12日向歐洲議會發表年度歐洲聯盟（EU）國情咨文，他說歐盟必須成為全球領導者，此刻正是歐盟在全球舞台上扮演更具影響力角色的時候，呼籲歐盟提升歐元全球貨幣地位。



這項向美元發起挑戰的宣示，今天還沒有會員國表示意見。



榮科（Jean-Claude Juncker）昨天形容美元霸權地位時拋出2個荒謬，說歐洲一年的能源進口費用總計3000億歐元（約新台幣10兆7370億元），其中只有2%自美國進口，但卻有8成用美元付款，這實在荒謬。



此外，他表示，歐洲企業購買歐洲製造的飛機竟是用美元而非歐元付款，這也很荒謬。



長期以來美元主導世界貿易結算，美國藉操作美元可輕易對他國祭出經濟制裁，變成外交談判重要籌碼，俄羅斯、中國及歐盟都有意強化本國貨幣使用以挑戰美元地位。



德國外交部長馬斯（Heiko Maas）8月曾表示，歐洲需要自己的跨境支付系統與遭美國制裁的國家如伊朗繼續貿易，也需要建立歐洲貨幣基金和獨立的環球銀行金融電信協會（SWIFT）金融系統。



對馬斯的建議，德國總理梅克爾（Angela Merkel）當時僅語帶保留地表示在國家安全問題上與美國保持良好合作至關重要，顯示這項建議在歐洲內部尚待凝聚共識。（編輯：郭中翰）1070913