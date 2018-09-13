數位帳戶開戶數年增4.5倍 台新市占居冠

（中央社記者邱柏勝台北13日電）銀行搶攻數位存款帳戶市場，民眾接受度也提升，開戶數大增。金管會統計至今年6月底，數位存款帳戶總數已達91萬7025戶，年增4.5倍，台新、王道與國泰，分居開戶數前3名。



所謂數位存款帳戶，指的是開戶民眾無需親臨銀行實體分行據點，透過網路就可以完成帳戶開設。為兼顧交易安全以及防止人頭帳戶滋生問題，金管會自民國104年才開放銀行辦理數位存款帳戶，初期更僅限於辦理新台幣活期存款業務。



而隨著金管會於106年開放數位外匯存款帳戶，今年8月再增加數位定期存款帳戶，並開放16家銀行、2家信用合作社透過財金公司「跨行金融帳戶資訊核驗」機制進行身分驗證所開立的第3類數位存款帳戶，可承做「非本人」的約定及非約定轉帳交易，數位存款帳戶可運用的範圍更廣，也更加便利。



除了金管會鬆綁數位帳戶限制，銀行積極推展數位帳戶，提供高額存款利率、綁定信用卡加碼刷卡金回饋等誘因，也是帶動數位帳戶開戶數「大爆發」的原因。截至今年6月底，已有23家銀行開辦數位存款帳戶業務，總帳戶數達91萬7025戶，相較於去年同期的20萬4377戶，大幅增加了4.5倍。



其中，推廣數位存款帳戶力度最高的台新銀行，其「Richart數位帳戶」開戶數逾50萬戶，其次是王道銀行「O-Bank數位帳戶」，開戶數也達20萬戶，第3名則是國泰世華銀行的「KOKO數位帳戶」，這3家銀行的數位帳戶開戶數，就占全體銀行數位帳戶開戶數的85%。



金管會銀行局副局長王立群表示，金管會104年底同意銀行開辦數位存款帳戶以來，提供民眾更多選擇，且隨著市場接受度提高，數位帳戶開戶數從105年底的8萬餘戶，截至今年上半年止，已增為91萬7025戶，顯見銀行推展數位帳戶初見成效。



王立群說，因應數位化浪潮，在兼顧提升客戶使用便利性與安全性的前提下，金管會將與銀行公會持續檢討並放寬數位存款帳戶相關規範，以符合業者與民眾需求。（編輯：李信寬）1070913