義大利指標產業工會 與台灣合辦經貿活動

駐義代表李新穎（站立者）與台商會長賴天福（右）等多位台商餐敘。義大利前眾議員Oreste Lodigiani（李新穎右邊），以Lodi前市長Andrea Cancellato（李新穎右2）出席。（駐義代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 107年9月13日

(中央社記者黃雅詩羅馬13日專電)義大利最具代表性的產業工會「工具機與自動化產業協會」（UCIMU），10月將與台灣合辦「台義工商聯合委員會」，駐義代表李新穎日前向該協會表達台灣對台義產業合作的重視。



UCIMU副理事長巴薩內提（Sergio Bassanetti）親自接待李新穎，介紹協會工作內容，全球工具機產業現況，以及台義工具產業合作情形，他期盼透過這次與中華民國國際經濟合作協會合辦活動，讓台義經貿交流更上層樓。



李新穎八月剛赴羅馬履新，這次也藉機拜訪位在北義的重要台商公司，包括友嘉集團在比森薩（Piacenza）投資的JOBS公司，東元電機在佛米吉內（Formigine）投資的Motovario公司。



在JOBS公司總經理艾格里尼（Paolo Egalini）、董事會董事孫斌接待下，李新穎參觀了公司的生產線設施，並了解該企業目前在義大利的發展情況與未來展望。



東元電機董事長邱純枝、Motovario公司總經理尼格洛(Maurizio Negro)則向李新穎簡介公司業務，安排他參觀工廠現場作業。



李新穎並在米蘭與義大利台灣商會舉行工作餐會，與會台商包括會長賴天福，長榮、陽明、三陽機車、上銀、東陽等台商企業總經理。



餐會出席者還包括義大利前眾議員洛迪吉阿尼（Oreste Lodigiani），以及洛迪市（Lodi）前市長坎切拉托（Andrea Cancellato），坎切拉托目前擔任義大利文化總會（Federculture）與數位文化中心（MEET）主席。



李新穎感謝眾多台商努力不懈，擴大了台灣在義大利和全球的經貿影響力，駐義大利代表處將盡力配合台商，提供一切必要協助。（編輯：施燕飛）1070913



