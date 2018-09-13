金管會二連敗 樂陞案葉公亮遭停職勝訴

（中央社記者邱柏勝台北13日電）康和證券前董事長葉公亮因樂陞案遭金管會停職半年，進而提起行政訴訟，高等行政法院今天宣判金管會敗訴。金管會證期局表示，將等收到判決書後，再依相關程序評估是否上訴。



今年6月底，高等行政法院才撤銷金管會對兆豐銀行前董事長蔡友才的解職處分，短短不到3個月，金管會的兩件處分案，在受處分人提起行政訴訟後，金管會都敗訴。



不過，銀行局表示，針對蔡友才處分案，已於7月23日上訴。



樂陞在2016年間爆發出證券史上最大收購弊案，其中，康和證券配合發行公司辦理詢價圈購配銷，並將配售客戶名單提供給遠銀進行可轉債資產交換。金管會證期局當時表示，儘管葉公亮強調對承銷配售不知情，但檢調起訴書指出葉公亮知情，應負督導不周之責，因此對葉公亮處停止執行業務6個月處分。



然而，葉公亮對處分不服，提起行政訴訟，高等行政法院今天判決金管會敗訴。金管會證期局副局長張振山表示，金管會會在收到判決書，了解敗訴理由後，再決定是否上訴到最高行政法院。



記者提問，若最高行政法院最終仍判金管會敗訴，對金管會有何影響。張振山回應，由於葉公亮停職期已屆，且他也已經離開康和證券，對葉公亮來說，就是遭停職半年的處分紀錄得以撤銷。



而在2016年8月，兆豐銀行紐約分行未能有效執行防制洗錢遵循計畫，遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）罰款1.8億美元（約新台幣57億元）。金管會認為，蔡友才擔任兆豐銀行董事長期間，即知紐約分行有可能遭NYDFS採取監理處分，卻決策失當、回復NYDFS信函內容陳述不實，因此依銀行法規定解除蔡友才兆豐銀行董事職務。



蔡友才不服，提起訴願遭駁，進而提起行政訴訟。今年6月底，台北高等行政法院以原處分無必要性等理由，撤銷金管會解職處分。今天高等行政法院針對葉公亮行政訴訟案，宣判金管會敗訴，是近3個月來金管會兩度遭判敗訴。（編輯：林沂鋒）1070913