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越南擬改革法律制度 推動CPTPP吸引外資

發稿時間：2018/09/13 22:35

最新更新：2018/09/13 22:46

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越南經商峰會13日在河內市舉行，越南總理阮春福、越南商工總會（VCCI）主席武進祿（Vu Tien Loc）、世界經濟論壇執行董事布倫德（Borge Brende）與國內外業者等1000名代表與會。中央社河內攝　107年9月13日越南經商峰會13日在河內市舉行，越南總理阮春福、越南商工總會（VCCI）主席武進祿（Vu Tien Loc）、世界經濟論壇執行董事布倫德（Borge Brende）與國內外業者等1000名代表與會。中央社河內攝　107年9月13日

（中央社河內13日電）越南總理阮春福今天在越南經商峰會中指出，明年一月將呈交國會批准跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），並將改革若干法律制度，以利符合協定，未來將有助越南出口成長並吸引外資。

美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，其餘11個國家繼續推動這項協定，並重新命名為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），擁有5億人口的市場，這項協定可能在今年年底生效。

阮春福在會中提到CPTPP時說，這項新時代的自由貿易協定將是越南出口成長與吸引外資的助力。

越南與世界經濟論壇（WEF）自11日至13日在河內合辦2018年世界經濟論壇東協峰會（WEF—ASEAN），今天在國家會議中心舉行越南經商峰會，阮春福、越南商工總會（VCCI）主席武進祿（Vu Tien Loc）、世界經濟論壇執行董事布倫德（Borge Brende）與國內外企業共約1000名代表與會。

阮春福致辭表示，越南向來重視全球一體化和自由貿易，30年來實施改革開放政策，貿易自由已為越南帶來巨大利益。越南經濟多年來維持較高成長趨勢，投資環境日益改善，逐漸成為世界工廠之一，許多私人企業興起。

他進一步指出，越南企業與全球價值鏈已相互連接，但是仍未達潛力，越南企業主要在全球價值鏈中進行商品組裝等簡單的一環。

阮春福呼籲外國投資者以開放態度，正視越南企業實力，繼續協助越南企業深入參與全球價值鏈。他也要求國內企業要更加努力與促進創新，縮小與區域企業的差距，為國家發展做出積極貢獻。

他並且承諾，越南政府將與國內外業者同行，創造更加良好的投資經營環境。（編輯：林憬屏）1070913

越南經商峰會13日在河內市舉行，越南總理阮春福（左5）與世界經濟論壇執行董事布倫德（Borge Brende）（左7）等代表出席。圖為與會代表會前合影。中央社河內攝　107年9月13日越南經商峰會13日在河內市舉行，越南總理阮春福（左5）與世界經濟論壇執行董事布倫德（Borge Brende）（左7）等代表出席。圖為與會代表會前合影。中央社河內攝　107年9月13日
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