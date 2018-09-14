築地市場下月走入歷史 豐洲市場準備接棒

日本最大的市場東京築地市場走過83年的歲月，下個月11日走入歷史，由豐洲市場取代。13日東京都政府在豐洲市場辦開幕典禮。中央社記者楊明珠東京攝 107年9月13日

（中央社記者楊明珠東京13日專電）東京築地市場是世界第一大的水產市場，也是生鮮水產物物流網的心臟，經營83年後，下個月11日將走入歷史，由豐洲市場取而代之。今天豐洲市場舉行開幕典禮。



位於東京都江東區的豐洲市場今天舉行開幕典禮，東京都知事小池百合子在典禮上致詞時表示，豐洲市場是最新銳的市場，希望市場相關人士和消費者都能感到安全、安心地利用這座市場。



小池強調，豐洲市場將是未來日本的中樞，將承繼「築地品牌」，希望早日確定「豐洲品牌」，讓豐洲市場成為日本向全世界宣揚飲食文化的新據點。



開幕典禮上，有來自生鮮蔬果、水產、物流業者與東京都江東區的相關人士886人出席，加上大批媒體顯得氣氛熱絡。



小池今天在典禮前就到豐洲市場水產拍賣區視察鮪魚的競賣場與批發場。



東京都政府於2001年決定將市場由築地搬遷到豐洲，約花了5700億日圓，建設了水產交易設施、青果交易設施、魚類與蔬果切割與真空包裝等加工設施。



小池百合子上任後宣布築地市場搬遷到豐洲市場的計畫延期，之後，豐洲市場被檢驗出地下水所含的有害物質超標，東京都政府追加38億日圓實施安全對策工程，豐洲市場的啟用比原訂計畫延遲2年。



本月10日農林水產省批准豐洲市場可以開業，但11日，東京都政府宣布豐洲市場有一處有地層下陷引起裂縫的情況。



豐洲市場與築地市場最大的不同就是採取封閉型、低溫管理設施，有更完整的冷藏處理，水產拍賣場的溫度可降至10.5度保鮮。



此外，豐洲市場採取集貨、販賣、物流等除了服務顧客以外的部分採「共同化」營運。築地市場如水產拍賣場就設有自用的餐飲區，但豐洲市場採共同化營運，可降低成本。



築地市場和豐洲市場都肩負對外宣揚日本餐飲文化的功能。豐洲市場設有參觀人士的通路，觀光客可在特定區隔著玻璃觀賞鮪魚競賣或批發販售的情形。築地市場以前常面臨觀光客直接進到競賣場影響業務。



豐洲市場還計畫設立名為千客萬來設施的觀光據點，因原本的承包商臨時抽腿，東京都政府縮小計畫規模，由萬葉俱樂部公司承包，但要等到2020年才開始施工，2023年一座具備溫泉、飯店、美食街等的設施可望開張。



築地市場的業者正忙著準備搬遷到豐洲市場，16日將首度舉行青果部、水產部用車載運的搬家聯合預演。搬遷的業者約900家，搬遷的物量如果是以2公噸的車載運，約需5300輛。不過，築地市場的場外市場不搬遷，留在原地。（編輯：林治平）1070914





東京都知事小池百合子說，豐洲市場將是未來日本的中樞，將承繼「築地品牌」，成為日本向全世界宣揚飲食文化的新據點。中央社記者楊明珠東京攝 107年9月13日

東京都知事小池百合子13日到豐洲市場水產拍賣區視察鮪魚的競賣場，她後方是遊客觀賞鮪魚競賣區。中央社記者楊明珠東京攝 107年9月13日