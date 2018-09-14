退休準備千萬元 投信教你這樣做

（中央社記者田裕斌台北14日電）理財專家多半建議，退休要準備新台幣1000萬元的本金，對領月薪的上班族而言，投信建議，現金投入可長期增值或持續創造收益的工具，從25到55歲就能存到近千萬元。



第一金投信固定收益部主管許豒勻表示，理財的訣竅很簡單，即「持之以恆」，透過定期定額與時間複利的加乘效果，讓錢滾錢；對年輕族群來說，應優先累積資本，投資具有長期增長機會的資產，對年長族群，應活化手中財富，增持能夠創造穩定現金流的資產，打造被動收入。



以起薪3萬元、每年薪資成長率3%為例：在25至35歲，可將每月薪資的1/3，投資年化報酬率有機會達到5%的資產；35至40歲，因為結婚、生子，家庭負擔加重，投資比例可降至15%至20%；45至55歲進入準退休階段，生活負擔減輕，投資比例提高到30%至40%。



如此一來，55歲時，帳戶資產有機會達到1000萬元左右，即可滿足退休本金所需，屆時再將1000萬元本金專注在年收益約3%的資產，換算月收息約2.5萬元，加上勞退月領約3.13萬元（含自提6%部分），退休後每月被動收入就能有5.6萬元。



許豒勻指出，千萬退休目標看似困難，但只要循序漸進操作，小資族也有機會打造生生不息的資產池，過上無憂慮的晚美人生。（編輯：張均懋）1070914