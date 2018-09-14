蘋果領美股大漲 台股首要挑戰年線反壓

（中央社記者田裕斌台北14日電）蘋果(Apple)發表新iPhone，股價出現大漲走勢，帶動美股聯袂走揚，台股在年線10804點之下徘徊4個交易日後可望反彈，分析師表示，多頭首要挑戰年線反壓。



美股由科技股領漲，4大指數全數走揚，道瓊工業指數上漲147.07點、漲幅0.57%、收在26145.99點，NASDAQ指數上漲59.48點、漲幅0.75%、收在8013.71點，S&P 500指數上漲15.26點、漲幅0.53%、收在2904.18點，費城半導體指數上漲16.18點、漲幅1.2%、收在1362.20點。



分析師表示，台股站上萬點以來第5次跌破年線，近3個交易日皆見量縮，加上上市櫃融資餘額大幅減肥，讓籌碼面已有明顯沉澱，都讓短線具備反彈契機。



分析師認為，台股近期靠非電子股力撐指數，但若多頭要有反攻力道，還是必須有電子股出頭，除了電子權值股外，蘋概股、被動元件、矽晶圓等內資著墨較深的類股需要挺身而出，才能吸引台股人氣回籠。



不過，分析師表示，多頭需要注意，外資雖在現貨市場沒有大動作，但在台指期已大幅減碼多單部位，未平倉淨多單部位已降至2萬口左右，選擇權賣權更領先買權超過4.4萬口，都讓反彈能走得多久、多遠平添變數。



歐洲主要股市終場漲跌互見，倫敦股市金融時報百種股價指數(FTSE 100)下跌0.4%、收在7281.57點，法蘭克福股市DAX 30指數上漲0.2%、收在12055.55點，巴黎股市CAC 40指數下跌0.08%、收在5328.12點。（編輯：黃國倫）1070914