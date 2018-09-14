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經典走入歷史 福斯宣布金龜車2019年停產

發稿時間：2018/09/14 10:25

最新更新：2018/09/14 10:37

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福斯汽車14日宣布，將在2019年停產經典車款「金龜車」。（圖取自pixabay圖庫）福斯汽車14日宣布，將在2019年停產經典車款「金龜車」。（圖取自pixabay圖庫）

（中央社紐約13日綜合外電報導）福斯汽車（Volkswagen）今天宣布，將在2019年停產經典車款「金龜車」，停產前會推出最後兩代版本。

金龜車在二次大戰後擺脫納粹生產原型，搖身變為全球風靡車款，但隨著福斯策略轉強調電動車系與更大的家庭用車系，金龜車未來即將告別市場。

福斯在2015年發生高代價的「柴油門」醜聞後，公司主管階層到目前為止仍在努力將陰霾一掃而空，在適當時機打開大門推出新款車型，也提到福斯2017年的決定，可能以改版的廂型車款推出。

福斯美洲集團（Volkswagen Group of America）執行長沃泊肯（Hinrich Woebcken）在一項聲明表示：「我們在美國朝著全車系、家庭房車方向發展，強化電動車策略…目前沒有立即的計畫取代它。」

他補充說：「但我也要說，永遠別說絕不。」

沃泊肯表示，金龜車歷經三個世代、將近70年，未來將走入歷史，勢必喚起許多忠誠粉絲的情感。

福斯公司表示，計劃以雙門轎跑和敞篷車型推出最後兩代版本。

金龜車歷史可回溯到德國納粹時代，當時在希特勒（Adolf Hitler）支持下，由保時捷（Ferdinand Porsche）所設計發展。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1070914

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