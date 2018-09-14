蘋果股價漲逾2% 蘋概股回神勁揚

（中央社記者韓婷婷台北14日電）蘋果新機發表，「貴」成為最大亮點，在分析師對新機銷售保守看待下，13日蘋概股普遍臉綠，今天受到蘋果股價漲2.42%及股王大立光大漲逾5%，帶動蘋概股回神。



蘋概股今天在大立光大漲逾5%帶動下，止跌反彈，8月營收創今年新高的可成，與8月營收創歷史新高的美律走勢相對強勢，早盤漲幅超過1.6%，組裝廠和碩強勢反彈逾7%，鴻海、台積電、GIS-KY、康控、聯德控股-KY等，漲幅都超過1%。



蘋果新機最貴的512GB iPhone XS Max價格高達新台幣5.29萬元，可以買一輛機車，也可以買一台Mac Pro，蘋果新機價格太貴，法人預期可能壓抑買氣，加上美中貿易戰火波及蘋果供應鏈，不確定因素導致今日蘋果概念股漲跌不一。



蘋果13日發表三款新iPhone，包括5.8吋的iPhone XS以及6.5吋的iPhone XS Max，還有6.1吋iPhone XR。iPhone XR 6色入門機2.69萬起跳，最高規格的iPhone XS Max訂價高達5.29萬元，不只果迷喊貴，售價也超乎分析師預期，進一步擔憂影響買氣。



除新機價格比預期貴，三款新機的規格也沒有特別新意，加上中美貿易戰火干擾持續，也讓供應鏈廠商對後市出貨採取較保守心態，不確定因素仍存在，影響投資人信心。



不過，也有法人認為，蘋果iPhone新機沒有太大亮點，但大螢幕及高容量電池，加上相機規格不斷提升符合消費者重點需求，先前預期較悲觀的情緒壓抑蘋概股走勢，後續伴隨著規格轉換，受惠族群更動，蘋概股在世代交替下依舊會有新亮點出現。（編輯：張均懋）1070914