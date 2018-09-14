興采董座穿自家研發超彈西裝 泳渡日月潭

（中央社記者韋樞台北14日電）咖啡紗及布料大廠興采董事長陳國欽明天將率十餘位同仁好友，穿著自家研發超彈咖啡紗西裝泳渡日月潭。興采表示，此款西裝已在國外上市，國內正由嘉裕西服試製中。



無畏山竹颱風，2018年日月潭泳渡如期舉辦，台灣機能環保面料興采實業創辦人陳國欽明天帶領團隊穿自家研發的S.Cafe 咖啡紗超彈西裝泳渡日月潭。



興采表示，這件超彈西裝兩年多前問世以來，陳國欽今年是第三年穿著它泳渡來實測性能，在日月潭游三小時，上岸後在豔陽下只要一小時即快乾。



興采指出，這款由咖啡紗經由織布做成超彈性布料，屬於平織布，由於它的超彈性，幾乎可以取代彈性針織布，過去在國外是製成防寒衣、運動訓練用緊身服、工作服、戶外活動用服飾等。



但陳國欽突發奇想，何不用來試製西裝，於是兩年多前試著做成西裝上衣，並且穿著它來泳渡日月潭，掀起不小的話題。目前在國外已有Tranzend等品牌陸續在一年前做成西裝上衣銷售。



興采說，這款布料機能性超強，除了彈性好、速乾，還可以去除異味，因此每碼布單價是一般平織布的8倍之多，做成西裝之後價格更是連翻數倍。



目前興采在越南有成衣廠、台灣有布廠，興采年產各式布料1500萬碼，咖啡紗250萬碼，超彈布料100萬碼，興采正在台灣擴建布料產能，增加高附加價值。（編輯：郭萍英）1070914