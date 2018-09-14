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WEF東協峰會落幕 促進各國第4次工業革命合作

發稿時間：2018/09/14 11:08

最新更新：2018/09/14 11:08

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（中央社河內14日電）在越南河內市舉行的世界經濟論壇東協峰會昨天落幕。這屆峰會吸引多國政府高層與業者代表參加，討論與分享第4次工業革命的資訊與經驗，促進各國在第4次工業革命下的合作與交流。

越南副總理張和平在2018年世界經濟論壇東協峰會（WEF－ASEAN）閉幕致詞表示，這屆峰會是東協各國在第4次工業革命背景下加強交流、互換經驗，分享新想法、新意見的良好平台；峰會期間，與會代表提出了許多新知識、新構想和好做法，激發業者創新創業精神。

張和平希望世界經濟論壇與東協國家密切配合，將各項建議落實，加強對話及擴大合作，促進建立一個和平、穩定與繁榮發展的東南亞地區，落實「2025年東協共同體願景」目標。

麥肯錫亞洲區董事長施南德（Kevin Sneader）表示，這次峰會為東協的發展未來，提出許多新觀點和好意見，相信東協各國將攜手一心克服挑戰。他建議，東協應重視加大對勞動力的投資力度與提高勞動生產率，加強合作與經驗交換，維持與其他國家的各項貿易協定等。

越南信息傳媒部代理部長阮孟雄（Nguyen Manh Hung）表示，這次峰會讓東協各國充分意識到第4次工業革命的重要性，有助各國政府調整相關政策，讓企業與社會能夠適應新環境。

WEF－ASEAN峰會11日至13日在河內市舉行，這屆峰會以「東協4.0：企業精神與第4次工業革命」為主題，共有60場討論會與座談會。越南官方指出，這是越南今年最重要的活動之一，希望藉此彰顯越方多元對外政策以及提升國際地位。(編輯：陳永昌)1070914

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