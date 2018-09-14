/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 蘇啟誠iPhone X群光今井翼
>rss

康和證開發日本市場 帶日企來台IPO

發稿時間：2018/09/14 12:26

最新更新：2018/09/14 12:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北14日電）康和證券開拓外國企業來台上市櫃聚焦日本市場，在2016年成功輔導大拓-KY來台第一上櫃後，今年與綠加利、日本電子零組件廠簽訂輔導契約，期待IPO效益。

康和證表示，在主管機關積極推動外國企業來台掛牌的努力下，目前台灣資本市場已有兩家日資企業成功掛牌，其中一家就是康和證券輔導上櫃的大拓-KY，大拓-KY今年1月完成外國企業第一件公開收購案，可見日本企業藉由台灣資本市場平台，積極地與台灣企業進行合作並開拓新市場。

康和證指出，為開拓日本市場，在董事長鄭大宇支持下，首先建立日文團隊，由精通日文的業務及輔導同事專案服務日本企業，讓語言溝通不成問題；對外則一步一腳印建立日本各中介機構人脈，並藉由不定期赴日舉辦說明會，向日本企業介紹台灣資本市場。在推動日本企業來台上市櫃的同時，也拓展台日業務合作、企業併購、公開收購等案件，目前已有案件洽談中。

康和證認為，日本企業面臨國內市場成熟、生產成本上升等問題，進軍海外市場已成為當務之急，與台灣企業攜手合作，打進中國大陸或東南亞市場，可收事半功倍之效，來台上市櫃或與台灣企業聯手，成為日本企業這幾年的發展考量之一，康和證著眼於此一藍海市場，期待在3年內創造出日企來台上市櫃的群聚效應。（編輯：張良知）1070914

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

一週重要新聞影像回顧（0902-0908）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
一週重要新聞影像回顧（0902-0908）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP