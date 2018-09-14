康和證開發日本市場 帶日企來台IPO

（中央社記者田裕斌台北14日電）康和證券開拓外國企業來台上市櫃聚焦日本市場，在2016年成功輔導大拓-KY來台第一上櫃後，今年與綠加利、日本電子零組件廠簽訂輔導契約，期待IPO效益。



康和證表示，在主管機關積極推動外國企業來台掛牌的努力下，目前台灣資本市場已有兩家日資企業成功掛牌，其中一家就是康和證券輔導上櫃的大拓-KY，大拓-KY今年1月完成外國企業第一件公開收購案，可見日本企業藉由台灣資本市場平台，積極地與台灣企業進行合作並開拓新市場。



康和證指出，為開拓日本市場，在董事長鄭大宇支持下，首先建立日文團隊，由精通日文的業務及輔導同事專案服務日本企業，讓語言溝通不成問題；對外則一步一腳印建立日本各中介機構人脈，並藉由不定期赴日舉辦說明會，向日本企業介紹台灣資本市場。在推動日本企業來台上市櫃的同時，也拓展台日業務合作、企業併購、公開收購等案件，目前已有案件洽談中。



康和證認為，日本企業面臨國內市場成熟、生產成本上升等問題，進軍海外市場已成為當務之急，與台灣企業攜手合作，打進中國大陸或東南亞市場，可收事半功倍之效，來台上市櫃或與台灣企業聯手，成為日本企業這幾年的發展考量之一，康和證著眼於此一藍海市場，期待在3年內創造出日企來台上市櫃的群聚效應。（編輯：張良知）1070914