工研院助大同開發驅動器 創馬達更高附加價值

（中央社記者韋樞台北14日電）工研院今天與大同公司簽約，由工研院技術轉移驅動器研發能量，結合大同的馬達設計製造，雙方就馬達與驅動器電控次系統合作開發，共同為馬達產品創造更高附加價值。



大同公司董事長林郭文艷表示，大同公司為台灣最具設計與製造實力的馬達與發電機公司。為了因應世界對動力全面電氣化的潮流，傳統馬達須配合更精密與更有效的控制與驅動技術。此次與工研院合作開發馬達驅動器，可讓大同公司的大動力馬達在市場上更接近使用端，更可以縱向深耕台灣馬達設計製造技術，橫向擴展馬達的應用領域。



工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生指出，這次雙方合作是由福華電子公司董事長林蔚山一手促成。工研院長期致力研發馬達驅動器的硬軟體與機構，已累積扎實的開發基礎與關鍵技術。未來透過技術移轉與人員訓練，加上大同公司既有的馬達製造能力，將可整合廠商需求，提供完整的馬達製造整合解決方案，為國內產業開闢新藍海。



胡竹生指出，目前全球各國陸續實施馬達最低能源效率管制標準(Minimum Energy Performance Standards ,MEPS)，市場正由傳統馬達跨入高效率馬達的世代轉換，此次跨入馬達驅動器開發領域，並由工研院開發馬達驅動器，主要是希望藉以拓展未來馬達市場，透過水平整合，強化大同未來的自主開發能力，在市場搶得先機。



工研院產業科技國際策略發展所統計，2016年全球馬達市場規模為922.3億美元，各國相繼推動高效率馬達法規政策、開發工業4.0與智慧工廠技術下，進而帶動關鍵零組件馬達發展，預估2020年市場規模將成長至1173.2億美元，年複合成長率達6.2%。（編輯：郭萍英）1070914