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前7月核發建照數年增一成 學者：不代表回溫

發稿時間：2018/09/14 13:16

最新更新：2018/09/14 13:16

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）主計總處國情統計通報指出，今年前7月全國核發建物建照件數及總樓地板面積較去年同期分別成長11.3%及15.9%，不過台經院指出，僅是短期反彈，房市景氣仍處下行階段。

主計總處最新國情統計通報引用內政部統計處資料指出，今年1至7月全國核發建物建照件數及總樓地板面積分別為1萬5623件及1887萬平方公尺，和去年同期相比，均呈現雙位數成長。

依照建築法規定，建物的新建、增建、改建及修建，應請領建造執照。也就是說，核發的建照數可能反映未來的推案情形，因此核發建照件數被視為觀察房市的重要指標之一。

近年房市走緩，房地產相關數據表現多不甚亮眼，儘管今年前7月全國核發建照數成長逾一成，台經院副研究員劉佩真認為，僅是房市下行階段的小反彈，並不代表景氣回溫。

劉佩真解釋，房市持續盤整，但過去10多年的多頭市場讓建商累積不少利潤，只要有條件或是價格不錯的土地，建商便會逢低承接，或進行庫存回補，甚至進一步做出推案規劃、申請建照。

劉佩真說，當前房市最大的問題是供給面的壓力仍大，今年全年推案量上看兆元，平均銷售率卻不到4成，而建商持續推案，也將推升全台的新建餘屋數量，加劇賣壓。

營建署日前公布最新全台新建餘屋統計，去年第4季全國新建餘屋達7.45萬宅，顯示全台新建餘屋數量仍處高檔；六都當中，則以新北市達1萬3783宅最多，桃園市1萬3558宅居次。

劉佩真表示，近年累積的大量餘屋去化需要一段時間，在供需調節完成之前，房市將持續盤整甚至處於下行階段。（編輯：張良知）1070914

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