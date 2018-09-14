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蘋果看好平價版iPhone銷售 仍存潛在風險

發稿時間：2018/09/14 13:45

最新更新：2018/09/14 13:45

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（中央社記者江明晏台北14日電）蘋果iPhone XS Max最貴版本超過新台幣5萬元，讓消費者直呼吃不消，買氣恐受挑戰。由於平價LCD版本占近半產能，顯示蘋果更看好XR銷售實力，但貿易戰、美元走強將增添風險。

蘋果公司（Apple）13日發表3款新iPhone，其中配備OLED螢幕的5.8吋iPhone XS、6.5吋iPhone XS Max，頂級規格售價5.29萬元；另發表搭載LCD螢幕的6.1吋iPhone XR，售價2.69萬元起，相對親民。

iPhone XS Max售價最貴突破5萬元，被網友認為在「考驗信仰」，連果粉也紛紛喊貴，只能繼續用手上的iPhone舊機，市場擔憂買氣受影響，也一度影響國內蘋果供應鏈股價表現。

通路業者認為，超過5萬元的iPhone XS Max 512GB版本，不會是銷售主力，供貨預計也不會太多。

研調機構TrendForce認為，3支新機皆符合市場預期，並沒有提供太多驚喜，基於上一代iPhone X成功吸引市場的注意力，蘋果在發表會上重新定義iPhone高階系列的價格帶，突破1000美元大關，再次挑戰市場對於高階手機價格接受度。

不過，在低價款LCD版本iPhone XR部分，定價與OLED版新機iPhone XS和iPhone XS Max做出明顯區隔，且從蘋果的產能規劃來看，LCD版本新機占整體新機產能近半，顯示蘋果看重LCD版本銷售。

然而，TrendForce也指出，iPhone XR能否寫下銷售佳績，仍要考量受到貿易戰影響、美元走強，導致非美區域定價較高等風險。

相較之下，iPhone舊款同時降價，包括iPhone7、iPhone 8皆調降價格，TrendForce預期舊款需求可望高於預期。

不具名的通路業者觀察，雖然iPhone 7最低從1.59萬元起跳，但因為台灣消費者還是較青睞大螢幕版本，5吋以下的機型雖然便宜，但可能無號召力，也不至於會影響新機買氣。

有業者認為，蘋果一口氣端出iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR三款機型，價格帶分布廣，並分2階段販售，先滿足高階用戶後，接著就是平價需求，可望成功刺激換機潮。（編輯：張良知）1070914

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