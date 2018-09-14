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醫藥費若獲保險給付 報稅時不能列舉扣除

發稿時間：2018/09/14 15:50

最新更新：2018/09/14 15:50

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（中央社記者邱柏勝台北14日電）國人投保醫療險日益普遍，國稅局提醒納稅人，醫藥費若已有保險給付，隔年申報綜所稅時，已獲得理賠的醫藥費，不得再列舉扣除，只能就保險理賠不足的「差額」列報扣除。

現行稅法規定，納稅義務人申報綜所稅時，其本人、配偶或受扶養親屬的醫藥費及生育費可以列舉扣除。近來保險觀念興盛，許多民眾投保醫療險，生病看醫生、住院時所支付的醫藥費，可獲得保險給付，但時常有民眾在申報綜所稅時，將已獲得保險給付的醫藥費用列舉扣除，遭國稅局剔除補稅。

南區國稅局日前就發生一個案例，有位民眾申報105年度綜所稅，列報受扶養親屬一筆公立醫院開立的25萬元醫藥費用，但其實這筆醫藥費，保險公司已經理賠15萬元，換言之，該位民眾實際上僅支出10萬元，卻列報25萬元，因此遭國稅局剔除補稅。

國稅局官員解釋，所得稅法明定，醫藥費列舉扣除額是針對身體病痛接受治療所支付的醫療費用，屬於生活中必要支出的一部分，因此計算所得淨額時可以列舉扣除。但是，若藥費支出已受保險公司理賠給付，表示民眾原本的醫藥費用支出已獲彌補，且現行保險給付不課稅，因此只能針對保險理賠不足的差額列報扣除。

官員表示，這個案例的民眾，其扶養親屬的醫藥費支出25萬元，後來保險公司理賠給付15萬元，該民眾僅額外支出10萬元醫藥費用，日後報稅時，只能列報這10萬元的差額。（編輯：陸倩瑤）1070914

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