小米展店強化新零售 引進子品牌新機

（中央社記者江明晏台北14日電）小米今天宣布小米之家台北信義威秀店將開賣，有望成為全台小米之家業績王，預計年底前擁有逾10家據點。小米同時在台引進小米子品牌POCOPHONE旗下首款新機F1，瞄準電競族群。



小米台灣強化新零售布局，搶進台北一級戰區信義商圈，今天宣布小米之家台北信義威秀店將於15日正式開賣，是台灣市場第3家小米之家，也是小米第7間實體門市。



小米台灣總經理李佳峰表示，小米之家進駐信義商圈，預計年底前擁有超過10家直營門市與專賣店，除了小米信義威秀店外，小米桃園台茂專賣店、小米高雄夢時代專賣店、小米嘉義秀泰生活專賣店、小米宜蘭新月廣場專賣店將陸續開幕。



針對後續展店計畫，他表示，小米明年度也會持續展店，目標是每季都有新增店點。



小米今天宣布引進小米子品牌POCOPHONE旗下首款新機F1，為小米內部團隊創立的品牌，搭載高通驍龍845處理器、LiquidCool水冷技術、4000mAh大電量、內建6GB/128GB大容量，提供魅力紅、鋼鐵藍、岩石黑3種顏色，售價新台幣1萬900元。



李佳峰說明，小米以獨立團隊開發子品牌POCOPHONE，面向全球市場，考量性價比，會針對部分特色做到極致，舉例來說，F1主打速度和性能，售價僅萬元上下，認為對台灣電競族群很有吸引力。



小米信義威秀店從8日到13日的試賣成績優異，單日更有超過4000人次的紀錄，手環和行動電源賣的最好，有望成為全台小米店業績王。（編輯：李信寬）1070914