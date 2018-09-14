兆豐金持有3.6萬張台企銀待售 潛在獲利一億

（中央社記者田裕斌台北14日電）兆豐金控今天召開法人說明會，總經理胡光華表示，在台企銀交換債到期之後，金控還持有台企銀約3.6萬張、每股成本8.23元，潛在資本利得約新台幣一億元。



胡光華表示，將在向主管機關申報後，持續出脫手中的台企銀持股。



針對純網銀議題，兆豐金則是回應，目前相關法規尚未公布，對於是否參與，仍在評估階段。



兆豐金今年上半年稅後純益新台幣155.16億元、年增6.9%，每股稅後純益(EPS)1.14元，資產報酬率(ROA)0.88%、股東權益報酬率(ROE)10.18%，金控資本適足率(CAR)122.77%，銀行資本適足率(BIS)13.29%、第一類資本適足率11.99%，截至6月底，逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率1000.05%。



兆豐金今年上半年主要獲利來源仍是兆豐銀行。兆豐銀今年上半年獲利137.68億元，其中，淨利息收入年增7.9%，淨手續費收入則年增10.9%；由於兆豐銀6月底淨利差(NIM)已達1.21個百分點，加上整體放款增至1.85兆元相對高點，對淨利息收入貢獻度相當明顯，兆豐銀表示，預估今年全年放款成長5%至10%，中大型企業放款及房貸將是成長主力。



針對綠能放款方面，兆豐銀主管表示，截至6月底，綠能放款餘額約832億元，其中，再生能源發電與中小信保基金合作，準備了300億元的額度，至於離岸風電的專案融資正在評估中，雖然市場規模可望上兆元，但因風險偏高，會加強內部員工的專業培訓及與第三方專業單位的合作。



此外，兆豐證券在兆豐銀行設立證券櫃檯的共銷專案大有斬獲，預計今年底完成分行設立證券櫃檯共78家，覆蓋率可以達到8成，成功將台股經紀業務引介比重，自去年的2.25%提升到今年上半年的3.51%，預計年底將達5%，未來將朝20%的目標邁進。（編輯：李信寬）1070914