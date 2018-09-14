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張傳章：盼2/6選擇權事件不再發生

發稿時間：2018/09/14 17:15

最新更新：2018/09/14 18:27

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台灣期貨交易所與金融周邊機構攜手送暖，捐贈物資幫助弱勢家庭，14日並在台北舉行聯合捐贈儀式，金管會副主委張傳章（中）出席。中央社記者吳翊寧攝　107年9月14日台灣期貨交易所與金融周邊機構攜手送暖，捐贈物資幫助弱勢家庭，14日並在台北舉行聯合捐贈儀式，金管會副主委張傳章（中）出席。中央社記者吳翊寧攝　107年9月14日

（中央社記者潘智義台北14日電）金融監督管理委員會副主委張傳章今天在「金融有愛－食（實）物銀行」聯合捐贈儀式受訪時表示，積極協助2月6日選擇權事件交易人與期貨商協商，盼不要再有這種事發生。

美股道瓊工業指數今年2月5日大跌逾千點之後，台北股市在2月6日也大跌逾500點，但當天做空的台股指數選擇權交易人卻慘賠。交易人組成自救會與期貨商爭取賠償，事件發生半年多，多數交易人未獲賠償。

張傳章指出，雖然2月6日選擇權事件交易人尚未與期貨商取得具體共識，但金管會已積極介入，一定要在法理情兼顧的情況下斟酌處理方式，並配合數據，請客觀的第3方學者專家提供見解，讓自救會相信協調的公信力。

他認為，選擇權交易人對風險的警覺也有責任，但期貨商也該強化對客戶的認識及交易風險控管能力，因應2月6日選擇權事件，期貨交易系統配合制度面的調整也應儘快完成。

他強調，2月6日選擇權事件當中，有很多個案的情況不盡相同，將積極促成交易人與期貨商的協商。

針對制度面的調整，台灣期貨交易所今年初已推大小台近月、次近月動態價格穩定措施，預計第4季推國內股價指數期貨商品價格穩定措施，明年台指選擇權動態價格穩定措施才會上路。（編輯：楊凱翔）1070914

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