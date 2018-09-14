阿里巴巴攻達人經濟 招手台灣網紅

阿里巴巴瞄準網紅經濟，在台舉辦「達人之夜」，阿里媽媽海外事業部總經理付必鵬並宣布啟動「全球啟動達人孵化計劃」。中央社記者江明晏攝 107年9月14日

（中央社記者江明晏台北14日電）阿里巴巴瞄準網紅經濟，今天在台舉辦「達人之夜」，阿里媽媽海外事業部總經理付必鵬並宣布啟動「全球啟動達人孵化計劃」，選定台北為首站，以月薪加佣金模式招募網紅。



阿里巴巴集團串連淘寶、天貓與阿里媽媽網上營銷技術平台，朝著建立完整的「達人經濟生態圈」方向邁進，今天首度在台灣舉辦「達人之夜」，由付必鵬、天貓海外營銷總經理金洋分享達人內容生態發展及職業化路徑。



此外，曾締造一晚創下人民幣8500萬元，約新台幣3.8億元銷售紀錄的大陸人氣主播薇婭也受邀出席，與台灣網紅百變沛莉進行兩岸達人PK賽，展現獨到的攬客密技，現場也有200位網紅共同與會。



付必鵬表示，台灣作為阿里巴巴全球網紅計畫第一站，阿里巴巴希望將大陸達人的成功經驗帶給台灣的達人，讓他們能運用自己的既有優勢再加上新觀點，大幅提高未來更多的發展前景和空間，阿里巴巴集團提供工具、資料分析、收益支援、成長支持、到店鋪運營能力的支持。



另外，付必鵬也宣布啟動「全球啟動達人孵化計劃」，選定台北為首站，透過月薪加佣金的模式招募網紅。（編輯：楊凱翔）1070914