核一除役前最後一次大型演習 逾5000人參與

原能會選定在核一廠及鄰近地區辦核安演習，總計有5000多人參與，圖為廠房內模擬事故發生時，相關人員的處理方式。中央社記者朱則瑋攝 107年9月14日

（中央社記者朱則瑋台北14日電）原能會今明兩天在核一廠及周邊舉辦核安演習，這是核一廠除役前最後一次大型演習，這次首度出動無人機負責偵測輻射，也找來學校師生、遊客及周邊民眾加入，參與人數逾5000人。



核一廠1號機、2號機運轉執照將分別在今年12月5日、明年7月5日到期，後續將進行除役作業，原子能委員會選定核一廠舉行107年核安第24號演習實兵演練，今天主要在廠區內模擬各種事故狀況，包括廠內外道路中斷等極端嚴峻狀況下進行機組搶修作業，並緊急請求內政部空勤總隊利用直升機運送重要救援設備。



其中也進行空壓機情境演練、測試海嘯閘門有無正常開關、聯合廠房底樓積水抽取處置作業、並在模擬訓練中心演練地震、停電等狀況發生時的應變作為。



原能會副主委邱賜聰說，核一廠即將除役，這次可說是核一最後一次大型核安演習，雖然現在核一廠1號機、2號機目前都在停機狀態，但仍是以運轉中核電廠規格演習，模擬各種嚴重災情事故；未來進入除役工作後，相關演習還是會持續辦理，但規格就不會像這次這麼大。



原能會核能技術處長廖家群表示，今天演練結束後，明天將會前往白沙灣、富基海港、淺水灣停車場、老梅國小等地區進行。早上會先到白沙灣模擬事故發生時，關閉海灘、遊客勸離等相關作為，之後會針對核一廠周邊3公里約600戶居民，發送核子事故警報，之後會有巡迴廣播跟通報，民眾需把門窗關緊，確保輻射不會跑進家中，並檢查碘片等救災物資是否齊全。



廖家群指出，老梅國小的演練則為利用無人機進行輻射偵測等作業，並把相關數據即時回傳，接著到富基漁港、淺水灣停車場進行飲用水、海水及漁獲輻射偵測，並模擬事故發生時，人員、車輛的輻射偵檢及除污工作。



這次演習除了民眾參與外，美國核能安全管制委員會（NRC）等來自美國、日本、法國共25名國外外賓也到場觀摩。（編輯：林孟汝）1070914



