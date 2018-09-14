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面板雙虎入選道瓊世界永續性指數成份股

發稿時間：2018/09/14 19:58

最新更新：2018/09/14 19:58

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（中央社記者潘智義台北14日電）面板雙虎友達光電、群創光電今天宣布，入選道瓊世界永續性指數成份股。

友達光電表示，已連續9年名列道瓊世界永續性指數（Dow Jones Sustainability World Index, DJSI World），在提升企業競爭力的同時，也兼顧對環境、社會與公司治理的永續價值，以完善的企業治理及重視綠色創新的卓越績效再獲國際肯定。

友達自2010年持續參加DJSI永續評比，今年在設備及零組件產業別中，從52家企業脫穎而出成為前6強，不僅在氣候變遷策略、企業風險管理及價值鏈永續管理等項目名列前茅，更致力於技術升級與產品差異化、引領顯示技術的發展潮流，進而在產品技術創新項目獲該組最高分。

群創光電指出，再次獲選2018年「道瓊永續世界指數(DJSI World Index)」所屬的電子設備儀器原件組，並首次入選「道瓊永續新興市場指數(DJSI Emerging Markets Index)」，肯定群創光電在企業社會責任的作為。

群創光電表示，以綠色低碳為企業社會責任目標，重視循環經濟與資源共生的重要性，兼顧經濟與環保雙軌並行、正向且平衡的發展。

群創說，2012年推動全球第一個無塵室身障者職務再設計計劃、2016年水永續藍圖、2017年台南第5廠區廢水有效益零排放、2018年製造廢氣減排等，超越國際標準的創新思維，在全球面板與科技業中均扮演環保領頭羊的重要角色。

道瓊永續性指數成立於1999年，由RobecoSAM與S&P Dow Jones公司共同發行，藉由經濟、環境、社會3大構面，檢視企業營運的商機與風險，為全球第一個追蹤頂尖企業的社會責任指數，也是現今國際間最具公信力的企業永續評比工具之一。（編輯：楊凱翔）1070914

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