台美投資 酈英傑：奠基開放市場資金流動等承諾

經濟部與美國在台協會（AIT）14日在台北合辦私募基金論壇，經濟部次長龔明鑫（右5）與AIT處長酈英傑（Brent Christensen）（中）出席。中央社記者侯姿瑩攝 107年9月14日

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）美國在台協會處長酈英傑今天表示，美國和台灣對自由開放市場、資本自由流動和接受創新想法的共同承諾是鞏固美台投資關係的基石，這項承諾也有助發揮商業投資的潛力。



美國在台協會（AIT）與經濟部今天合辦私募基金論壇。酈英傑（Brent Christensen）致詞時表示，美國和台灣擁有高度互惠的投資關係；美國是台灣最大的單一外人直接投資來源。根據美國的統計，直到2017年止，美國對台灣的外人直接投資存量為170億美元，台灣對美國的外人直接投資達到80億美元。



他說，美台對自由開放市場、資本自由流動和接受創新想法的共同承諾是鞏固這段投資關係的基石。這項承諾也有助雙方發揮商業投資的潛力。



酈英傑指出，外人直接投資現今已發展成可以包含來自各種規模企業的財務投資。來自小型市場或開發中國家的人可以到全世界尋找合夥人，將他們的願景提升到另一個層次；另一方面，投資者也可以從科技、醫療、金融服務、通訊等產業中，尋找協助產業升級的機會。



他說，台灣以擁有許多成功創新者及蓬勃發展的企業聞名，這些企業的技術推動了全球經濟成長。許多台灣企業希望能尋找機會，與有資源、管理經驗及財務專業的夥伴合作，協助企業發展，私募基金提供這樣的機會；私募基金也能協助台灣企業擴展到國際市場。



酈英傑表示，他相信，台灣若能讓更多型態的投資進來本地市場，必能激盪出更多創新能量。在其他主要經濟體，私募基金就如同創投基金和其他種類的投資一樣，被視為標準的投資組合，在台灣也應該一樣。



經濟部政務次長龔明鑫致詞時表示，投資很重要因素之一就是資金。私募基金不只是提供資金協助，更提供產業在創新、轉型過程中需要的各種協助。



他指出，台灣投資標的多，資金不缺，也有很多人才，只是需要有人把這些能量串接起來，共同協助產業持續成長。（編輯：李信寬）1070914