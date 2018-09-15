台灣要走向世界 林之晨：最缺是英文教育

（中央社記者林孟汝台北15日電）之初創投（AppWorks）創辦合夥人林之晨認為，未來30年應深耕英文教育，才有機會搶攻新南向市場，否則台灣人根本沒機會走出去，「台灣應該從華人的台灣，升級為世界的台灣」。



第55屆10大傑出青年林之晨，去年10月就曾當著行政院長賴清德、前教育部長潘文忠的面說，政府推新南向政策，最缺憾的一塊拼圖是英文教育太失敗，盼將英文列官方語言。



賴清德8月底表示，明年將確立台灣「雙語國家」的政策，台灣將成為「中文」與「英文」的雙語國家。對此，林之晨對中央社記者說，「很好，應該要做，甚至台灣應將英文列為第一官方語言。」



林之晨於2010年創立AppWorks，AppWorks目前是「大東南亞（台灣+東協）」最大創業加速器，至今所有AppWorks新創加總營業額達新台幣390億元，為區域創造5696個工作機會，全體累積募資金額130億元，總估值突破480億元。



林之晨說，東協10國約有6.5億人口，未來可能成長到8、9億人口，「而且全部都是年輕人」，但擁有13億人口的中國大陸已經開始萎縮及老化，漸漸失去人口紅利的誘因，台商投資應「戒急用忍」，而東南亞是下一波有人口紅利的市場，值得台灣企業及新創前去布局及接軌。



他進一步解釋，台灣在大東亞市場中，有很多可以提供給東南亞新創者的資源，不管是來台設研發中心或新創中心據點、或人才、或是到台灣來掛牌上市，都可以促進台灣和這些東南亞鄰居做民間的交流，「先從敦親睦鄰開始」，有利於區域合作及發展。



近兩年短暫移居印尼雅加達的林之晨指出，自己是先去「造橋鋪路」，幫助後來的新創者可以很快和當地市場接軌，也促進當地的新創，可以利用台灣的資源持續壯大。



他笑說，以前AppWorks在台灣就是啟動生態系的工作，「現在飛輪都已經轉得蠻快的了」，到印尼重新從0到1開始，也符合自己的「強項」，希望3至5年間，可以引導數10家的印尼或東南亞的新創者可以到台灣設研發中心駐點，讓台灣有更多人才在國際級的企業工作。



林之晨強調，未來30年台灣應深耕英文教育，才能有機會搶攻新南向市場，否則台灣人根本沒機會走出去，因為連溝通都有困難，「台灣應該從華人的台灣，升級為世界的台灣」。



KKday執行長陳明明也表示，台灣不可能像中國大陸有那麼大的內需市場，完全採西進做大陸市場，也不那麼切實，除了競爭者眾，兩岸也有些政治問題待解，因此要學美國的模式，像facebook或google一樣，走世界市場是比較對的。



不過，要國際化語言能力是關鍵，陳明明坦承，台灣的國際語言能力是比香港、新加坡弱，但優於日本、韓國，如果英文能力可以再提升，肯定對企業跨入國際化有幫助。（編輯：鄭雪文）1070915

