資本市場很浮躁 KKday執行長：要守住創業初心

準獨角獸之一、KKday執行長陳明明表示，創業過程中，資本市場是很浮躁，會催促創業者要快點上市、或為衝規模而衝規模等不同的「誘惑」，但創業者要守住「要提供消費者什麼價值」的初心。中央社記者林孟汝攝 107年9月15日

（中央社記者林孟汝台北15日電）準獨角獸之一、KKday執行長陳明明表示，資本市場很浮躁，會催促創業者快點上市、或為衝規模而衝規模等不同的「誘惑」，但創業者要守住「要提供消費者什麼價值」的初心。



為協助台灣產業轉型，強化核心競爭力，行政院與國家發展委員會積極推動創新與新創，行政院長賴清德宣示，目標兩年內孕育出台灣第一家獨角獸企業，6年內促成至少3家具發展潛力的新創事業成為獨角獸企業。



獨角獸新創企業是指成立10年內、尚未上市，以及市值約10億美元（約新台幣300億元）以上的新創事業，例如Uber、Airbnb等。



近期台灣已有許多「準獨角獸」，包括改變環保與機車產業的Gogoro、網路知名服飾Lativ、以人工智慧（AI）應用為主的Appier、藝人黃立成創辦的亞洲大型直播平台17 Media、亞洲主要線上音樂平台KKBOX，以及旅遊網站KKday、「電商教父」何英圻成立的91APP等，這7個準獨角獸不僅成長速度很快，且商業模式都具有區域化及國際化的潛力。



其中，曾創立易遊網、燦星旅遊的陳明明，抓住廉價航空興起的浪潮，機票加酒店已無法滿足消費者，2015年，主打旅遊行程販售、提供多國語言服務的KKday網站正式上線，提供約1萬種旅遊體驗，由於拓展國際市場腳步快速，也吸引創投眼光，至今國內外的總融資金額超過2300萬美元（約新台幣6.9億元）。



陳明明接受中央社專訪時表示，全世界的獨角獸7、8成集中在美、中兩國，但本質有很大差別，中國的內需市場大，所以新創事業都是以本地市場為主，表現好是正常的。



他認為，台灣不可能有那麼大的內需市場，也不能完全採西進做大陸市場，除了競爭者眾，兩岸也有些政治問題待解，因此台灣要學美國的模式，以FACEBOOK、GOOGLE等企業為師，「做全世界的生意」。



在M17花費近新台幣1億元到美國資本市場上了最貴的一堂課後，陳明明表示，其實M17可以在這麼短時間做出規模，也拿到很多國際投資，已經很成功了，「雖然上市過程有些崎嶇，但至少讓世界看到台灣。」



被外界寄予厚望，當記者問及成為「準獨角獸」心情時，陳明明沉思良久後坦言，創業過程中，資本市場是很浮躁，會催促創業者要快點上市、或為衝規模而衝規模等不同的「誘惑」，但創業者要守住一個點，也就是「要提供消費者什麼價值」的初心。



陳明明說，大家都在問他明年或3年後會怎樣，但世界變化太快，「我連明天會如何都不知道」，不過有些東西是不會變的，如消費者在世界各地旅遊，希望有一個平台的服務好、值得信任，且可以隨選出發，價格是很合理，這件事10年、20年都不會變，所以KKday要專注做好這件事。



陳明明表示，在經營的過程中，會有人問要不要用AI、區塊鏈或發幣來優化平台，只要守住「初心」，創業者就會很清楚知道，該做那些事，而不是隨風起舞，一定要用AI、區塊鏈來解決核心問題。



KKday目前在台灣、香港、新加坡、韓國、日本、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南、中國等都有駐點，全球雇用近400個員工，但對於海外分社的管理，陳明明全權授權當地團隊，並因此激發很多創新的體驗活動，也在平台上熱賣。



時勢造英雄，陳明明表示，KKday因為第一天就設定要國際化，「創業過程走得算順」，但新創企業在國際化的過程中，對當地公司設立、勞工等相關法令都不太熟悉，還是會碰到「有時候雇用到錯的人」，資遣就會衍生出一些問題的窘境，要花錢買經驗，建議如果企業還沒有長成大樹，可以自己解決問題前，政府應可以適時伸手扶一把。（編輯：鄭雪文）1070915



