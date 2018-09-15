搶救印尼盾 健全稅法加強金融監管是根本

印尼盾兌美元匯率今年來累積貶值幅度達近9%，跌至近20年新低。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者周永捷雅加達15日專電）印尼盾兌美元匯率今年來累積貶值幅度達近9%，跌至近20年新低。印尼媒體分析，加強金融業監管、提升企業效率、健全稅務法令是印尼因應經濟危機的根本之道。



近期新興市場受阿根廷及土耳其等貨幣再度遽貶的恐懼情緒蔓延影響，殃及亞洲國家，印尼盾甚至創下20年來新低，亞洲金融風暴再起的說法甚囂塵上，引發市場憂慮。



對於如何防止發生類似1998年的金融風暴，印尼商報提出幾項建議。



首先，金融服務管理局（OJK）對於金融業必須有更加敏銳的判斷與明確措施。



根據印尼政府新出爐的相關條例，金融業者要為自身企業的財務困難負責，印尼中央銀行則是加強監管企業界的融資，且印尼政府禁止民間企業向外國貸款興建大型工程。



其次，印尼政府必須恢復財務機構的功能並進行現代化革新，建立信任及良性競爭是提升財務機構效率的最好方法，以推動企業更有效率與現代化，而不是向以往一樣採取過度的保護政策和給予特權。



第三，為了削減貧富差距，印尼國營的「人民銀行」（BRI）有必要恢復部分功能，像是服務民眾和中小型企業、合作社、農民及漁民，同時恢復「郵政儲蓄銀行」（BTP）的功能。



第四，印尼政府必須透過稅務法令提高稅收，只有提高人民的儲蓄和稅收，印尼才能擺脫債台高築的命運。



商報分析，一直以來，印尼政府與國際合作的稅務特赦政策並未收到很大成效，完備稅務法令是印尼政府當務之急。（編輯：陳惠珍）1070915

