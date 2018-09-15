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中裕愛滋新藥獲歐盟審查 估最快明年底上市

發稿時間：2018/09/15 13:55

最新更新：2018/09/15 14:04

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中裕新藥公告歐盟藥品管理局確認愛滋病新藥Trogarzo上市送件申請文件齊全，開始進行審查。（中央社檔案照片）中裕新藥公告歐盟藥品管理局確認愛滋病新藥Trogarzo上市送件申請文件齊全，開始進行審查。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北15日電）中裕新藥公告歐盟藥品管理局（EMA）確認愛滋病新藥Trogarzo上市送件申請文件齊全，開始進行審查，預計最快年底前可望拿到藥證，預估2019年底可在歐洲上市。

中裕表示，用於治療愛滋病新藥Trogarzo在歐洲申請藥證和行銷的夥伴Theratechnologies宣布，EMA確認愛滋病新藥Trogarzo上市審查開始時間為9月13號，依照快速審核資格下，EMA應在150天內審查完畢。

Trogarzo已於今年3月6日獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）的上市許可。此次向EMA送件是使用FDA已核可的相同數據。

中裕指出，若一切順利，依照快速審查時程，考量回答問題及訂價的討論，合理推測預計Trogarzo在歐洲上市時間點約在2019年底附近，但藥證實際核准時間及准駁與否為主管機關職權。

中裕表示，歐盟市場跟美國不太一樣，美國3月拿到藥證，4月就可以出貨銷售，歐盟拿到藥證後上市流程會比美國久，定價通常要花很長時間，基本上保險及藥價要一個國家一個國家談，將以西區比較富裕的國家為優先。

愛滋(HIV/AIDS)藥物全球銷售額約170億美元，市場以歐美為主，僅僅在美國的銷售金額約90億美元，而絕大部分市場掌握在前5大公司，其中領導廠Gilead產品線多為第一線(初期)治療用藥，囊括超過半數市場。

但愛滋病患者罹病多年後，抗藥性開始產生，必需進入第2線以後的治療用藥，競爭市場就大不相同，主要由默克、ViiV、嬌生等廠商瓜分市場，估計在新藥帶動下，2018年愛滋藥物全球銷售額將成長到180至190億美元。（編輯：李信寬）1070915

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