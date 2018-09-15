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參觀人數成長9% 美容展助廠商走向世界

發稿時間：2018/09/15 17:44

最新更新：2018/09/15 17:44

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（中央社記者朱則瑋台北15日電）外貿協會舉辦為期3天的台灣國際美容展，今天落幕，總計吸引90家廠商參與，並有來自32國買主，參觀人數成長9%，幫助美妝廠商媒合國際買主、走向世界。

中華民國對外貿易發展協會舉辦2018年台灣國際美容展(Taiwan Int'l Beauty Show)，是台灣唯一專業B2B（企業對企業）美妝保養產品展示平台，展期為期3天，今天落幕。根據貿協統計，有90家廠商參展，使用126個攤位，國內外參觀總人數比上屆成長9%，有來自32國的國外買主，前5大買主國依序為日本、中國大陸、馬來西亞、新加坡、美國。

貿協今天透過新聞稿指出，不少美妝廠商也趁著這次展覽，成功媒合國際買主，首次參展的新創企業男性保養品牌獨角獸（UNICORN）表示，開展首日即與來自越南的買主簽約；智慧美肌魔鏡HiMirror在展期間也受到多位來自東南亞的買主洽詢，有機會商談合作開拓當地市場。

另外，獲2018世界品質評鑑大賞Monde Selection的新創保養品牌「奇蹟莊園」、韓國館中買主詢問度最高的頸部熨斗霜，都獲得不少商機。台灣品牌佐登妮絲也表示，透過參展成功接觸到國內外B2B專業買主，未來將持續參加。

貿協指出，美容展期間舉辦一對一採購洽談會，邀請來自墨西哥、科威特、保加利亞、馬來西亞、日本、美國、孟加拉、塞爾維亞、蒙特內哥羅、俄羅斯、中國大陸、韓國等國買主與參展廠商，共進行136場次洽談，其中，韓國最大美妝保健連鎖通路Olive Young更派遣3位採購人員來台，與10餘家台灣廠商面對面洽談採購，對MIT美妝產品的品質與精緻留下深刻印象，後續商機可期。（編輯：李信寬）1070915

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