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深澳電廠空品評估遭疑 台電：批評無助科學討論

發稿時間：2018/09/15 19:14

最新更新：2018/09/15 19:14

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（中央社記者朱則瑋台北15日電）中興大學教授莊秉潔投書媒體質疑台電深澳電廠空品PM2.5評估結果，台電今天表示，一昧批評無助於科學討論，有失學者風範，呼籲莊秉潔公布研究所用數據及條件供各方檢驗。

中興大學環境工程學系教授莊秉潔今天投書蘋果日報表示，他的團隊進行深澳電廠空氣品質模擬分析，模擬出的台北市細懸浮微粒(PM2.5)的增量，比台電委託的模擬數據高了50%，而北部6縣市平均更高上2倍。

他認為，由性能評估比較分析，只要有科學素養的人，應可以判定出他的團隊對深澳電廠空品評估才是更接近事實，呼籲台電要尊重科學，不要讓政治凌駕了專業。

對此，台電公司今天透過新聞稿指出，科學論證必須回歸專業，台電採用的網格模式(CAMx)評估方式，不僅經環保署認證，更為學者專家普遍採用，且台電在今年3月下旬已經在網路上公開深澳電廠空品模擬分析報告，供社會大眾共同檢視。

同時，台電表示，莊秉潔以自身研究為憑，指責台電低估相關結果，然而，依據環保署於11日新聞稿中指出，莊秉潔所採用GTx空氣品質模擬模型是否適用仍有待釐清。

台電強調，莊秉潔以己為尊，捨棄環保署及學者專家討論所認可模式，卻不公布自身研究所用相關原始數據及模擬條件，一昧批評不但無助於科學討論，更徒增社會恐慌與對立，有失學者風範，台電深表遺憾與不解。

台電指出，專業並非一人說的算，科學論證必須可供各方依專業檢視討論，呼籲莊秉潔公布自身研究所用相關原始數據及模擬條件，以供社會大眾與專家學者檢驗公評。（編輯：林孟汝）1070915

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