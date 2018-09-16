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雷曼倒閉10年 巴黎抗議矛頭指向銀行界

發稿時間：2018/09/16 09:15

最新更新：2018/09/16 10:08

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反全球化、反資本主義團體15日對著一家銀行玻璃門潑灑黑色肥皂液體，抗議銀行界10年來業務作為。（圖取自Attac France臉書www.facebook.com/attacfr/）反全球化、反資本主義團體15日對著一家銀行玻璃門潑灑黑色肥皂液體，抗議銀行界10年來業務作為。（圖取自Attac France臉書www.facebook.com/attacfr/）

（中央社巴黎15日綜合外電報導）美國投資銀行雷曼兄弟破產10週年，今天巴黎街頭，反全球化、反資本主義團體對著一家銀行玻璃門潑灑黑色肥皂液體，抗議銀行界10年來業務作為。

不滿全球多家大型銀行捲入稅務詐欺和大筆投資化石燃料，示威民眾點燃橙色煙霧彈、在路面潑灑螢光綠色液體，象徵他們所謂的「毒錢」。

抗議團體「課徵金融交易稅以協助公民組織」（Attac）法國分部發言人楚弗（Aurelie Trouve）表示：「一些大型銀行是操作會計逃稅的背後力量。」

團體另一成員庫卓特（Thomas Coutrot）表示，他認為，在雷曼倒閉10週年後的今天，全球經濟正走向另一場危機。他說：「必然地，將有另一場危機發生。」

雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉引致全球金融危機爆發，許多產業至今尚未復元。

雖然當局採取一些刺激經濟工具，但歐元區一些主要會員體仍未恢復到金融危機前的水準。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1070916


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