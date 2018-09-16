綠島漏油後地下水化驗合格 中油：一切控制中

（中央社記者潘姿羽台北16日電）綠島日前爆出加油站漏油事件，台灣中油公司今天表示，附近居民地下水經委託SGS取樣化驗合格，而綠島加油站將持續配合環保局進行監測汙染及改善措施，一切狀況均在控制之中。



台灣中油公司綠島加油站7月發生漏油案，總公司於8月10日獲報後，立即組成緊急應變小組檢討擬訂改善方案及處理後續工作，並指派油銷事業部副執行長、副總經理先後至該加油站了解情況並協助處理。



中油公司副總經理畢淑蒨表示，目前綠島加油站持續配合環保局進行監測汙染及改善措施，一切狀況都在控制之中，附近居民地下水經委託SGS取樣化驗合格；台東環保局則已將土壤、地下水取樣並進行化驗中，中油近期收到化驗結果後，也會再向台東環保局提出汙染改善計畫。



中油今天發布新聞稿表示，經緊急應變並妥善處理後，目前一切狀況都在控制中，附近居民地下水經委託SGS取樣化驗合格，不過為了確保附近居民用水安全，台灣中油提供礦泉水，並協助裝設自來水管。



畢淑蒨表示，中油8、9月持續與距離較近、可能受影響的3戶民宅保持接觸與聯繫，了解他們的需求；未來會持續監測民宅相關數據，若數據顯示有汙染，中油會負起賠償責任。



新聞稿也指出，台灣中油未來將持續強化加油站管理及全面清查加油機管線與防漏設備，並落實異常警示系統的追蹤改善，以利於即時發現異常。



至於本次綠島加油站漏油事件的懲處方式，台灣中油表示，經檢討發現監工及修護確實有疏失，如相關主管未早察覺及督導不周等，中油已在8月22日完成現場人員的懲處，包括監造人員、修護人員及站長各記一大過、經理記二小過、副站長及管理師各記一小過。



另外，油品行銷事業部東區營業處處長及副處長也自請處分，以示負責，中油表示，事業部近期將對此召開獎懲會討論。



此次漏油事件是綠島加油站於今年7月13日營業時間結束後，值班站長發現95無鉛汽油1號油槽實際存量較帳面存量減少許多，便馬上拆卸加油機面板，發現集油盆積油，隔天進一步檢查，發現加油機啟動時，油料自集油盆內熱熔管滲漏，馬上關閉電源、停止發油，並緊急通報由管理師與修護人員當天下午到站檢修。



經檢查確認後，發現油料從油槽至加油機下方油盆往法蘭連結處的熱熔管有洩漏；另外，檢查油槽區及管線區測漏管，部分也有漏油現象，因此在第一時間啟動土壤氣體抽除設備（SVE）進行地下土壤抽氣，並先行更換該段油管止漏。



不過加油站地處離島，機具設備運送的船期不易安排，因此待7月30日維修廠商備妥機具設備、材料及人員抵達綠島後，加油站便立即進行搶修工作；中油表示，本案洩漏油料總計約3.7公秉。（編輯：林興盟）1070916