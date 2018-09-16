智慧能源週19日登場 太陽能廠強打模組

（中央社記者張建中新竹16日電）台灣國際太陽光電展今年將升級為國際智慧能源週，19日將在台北南港展覽館登場，國內包括綠能與新日光等太陽能廠多將太陽能模組列為展出重點。



中華民國對外貿易發展協會與國際半導體產業協會（SEMI）共同主辦的國際智慧能源週，聯合「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際氫能與燃料電池展」與「台灣國際智慧儲能應用展」，為台灣規模最大的再生能源展。



據SEMI指出，國際智慧能源週將有176家廠商參展，使用多達510個攤位，預先登錄參觀人數已突破1萬人，預期包括展覽規模與參觀人數都將較去年的國際太陽光電展成長。



隨著國內太陽能廠紛紛將營運重心轉向下游模組與系統，太陽能廠在國際智慧能源週活動中，多以模組為展出重點；綠能即將展出近年力推的輕量化太陽能模組，可應用於人行步道、棚架、隔音牆與電動機車充電站。



元晶則將展出適合台灣氣候的太陽能模組，元晶指出，這類模組產品將兼具耐高溫、高溼氣、抗鹽害與抗強風等特性。



新日光、昱晶與昇陽光電雖然10月1日才會完成合併，並改名為聯合再生能源，不過，新日光等3家太陽能廠在國際智慧能源週中便將以聯合再生能源名義共同參展。



聯合再生將使用12個攤位，將展出獲得金能獎的雙玻雙面太陽能模組，同時將展示太陽能系統相關應用。



除太陽能產品外，國際智慧能源週展出產品還有風力發電機組、氫能設備及原料、燃料電池系統及產品、電動汽機車、電動汽機車充電設施、智慧儲能系統及綠色金融與保險。（編輯：林興盟）1070916