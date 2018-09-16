/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 蘇啓誠陳景峻iPhone X吳東樺
>rss

智慧能源週19日登場 太陽能廠強打模組

發稿時間：2018/09/16 11:14

最新更新：2018/09/16 11:14

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中新竹16日電）台灣國際太陽光電展今年將升級為國際智慧能源週，19日將在台北南港展覽館登場，國內包括綠能與新日光等太陽能廠多將太陽能模組列為展出重點。

中華民國對外貿易發展協會與國際半導體產業協會（SEMI）共同主辦的國際智慧能源週，聯合「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際氫能與燃料電池展」與「台灣國際智慧儲能應用展」，為台灣規模最大的再生能源展。

據SEMI指出，國際智慧能源週將有176家廠商參展，使用多達510個攤位，預先登錄參觀人數已突破1萬人，預期包括展覽規模與參觀人數都將較去年的國際太陽光電展成長。

隨著國內太陽能廠紛紛將營運重心轉向下游模組與系統，太陽能廠在國際智慧能源週活動中，多以模組為展出重點；綠能即將展出近年力推的輕量化太陽能模組，可應用於人行步道、棚架、隔音牆與電動機車充電站。

元晶則將展出適合台灣氣候的太陽能模組，元晶指出，這類模組產品將兼具耐高溫、高溼氣、抗鹽害與抗強風等特性。

新日光、昱晶與昇陽光電雖然10月1日才會完成合併，並改名為聯合再生能源，不過，新日光等3家太陽能廠在國際智慧能源週中便將以聯合再生能源名義共同參展。

聯合再生將使用12個攤位，將展出獲得金能獎的雙玻雙面太陽能模組，同時將展示太陽能系統相關應用。

除太陽能產品外，國際智慧能源週展出產品還有風力發電機組、氫能設備及原料、燃料電池系統及產品、電動汽機車、電動汽機車充電設施、智慧儲能系統及綠色金融與保險。（編輯：林興盟）1070916

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

一週重要新聞影像回顧（0909-0915）

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
一週重要新聞影像回顧（0909-0915）
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP