95無鉛汽油站上31元大關 衝近4年新高

（中央社記者潘姿羽台北16日電）台灣中油公司今天宣布，自17日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.2元，不只是連續4週調漲，95無鉛汽油每公升更達31.0元，漲至近4年新高。



中油依浮動油價機制計算，本週95無鉛汽油應調零售價為31.3元，超過30元，因而啟動油價平穩機制，中油吸收4分之1調幅，汽、柴油每公升各吸收0.3元。



依浮動油價機制及油價平穩機制計算後，中油今天宣布，自17日凌晨零時起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.7元。



而95無鉛汽油17日起登上31元大關，逼近2014年10月27日的31.3元高點。



中油說明，國際局勢是影響油價波動的重要因素，本週原油價位受美國即將啟動禁運伊朗石油措施、美國東岸強烈颶風來襲造成民眾搶購汽油，加上美國商用原油庫存持續下降等因素影響，推升國際油價持續走揚，連帶使得國內油價調漲。



中油副總經理畢淑蒨進一步解釋，在情勢還不是很確定的時候，油價會受消息面影響而震盪，而美國11月將對伊朗實施制裁，在這之前，勢必會有訊息多空交雜，造成油價波動顯著。



不過畢淑蒨也說，11月制裁上路之後，事情走向趨於明朗，市場自然會進行供需調整，屆時基本面平穩後，油價走勢也會比較穩定。（編輯：黃國倫）1070916