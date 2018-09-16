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台股震盪 9家上市櫃上週祭庫藏股護盤

發稿時間：2018/09/16 15:51

最新更新：2018/09/16 15:51

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（中央社記者張建中台北16日電）台股上週走勢震盪，上市指數一度失守年線關卡，櫃買指數也進一步破底，決定買回庫藏股救股價的上市櫃企業激增至9家，較前一週的2家增加7家。

上市指數上週小漲21.15點，不過，高低點差距超過200點，震盪劇烈；指數一度失守年線關卡，為今年來第5度跌破年線，上週五在蘋果(Apple)概念股與缺貨漲價族群股價反彈帶動下，指數才又順利收復年線。

櫃買指數上週持續弱勢表現，一度達131.09點，創近16個月新低；儘管上週五大漲2.03%，上週指數仍下跌2.03%，並維持在134.47點低檔，遠在年線之下。

隨著台股走勢震盪，上市櫃企業買回庫藏股情況明顯增加，據統計，上週共有世芯-KY、中磊、群光、群電、聿新、大立高、萬潤、廣錠與力旺等9家上市櫃企業決定買回庫藏股，較前一週的2家增加7家。

其中，上櫃企業有5家，與8月決定買回庫藏股的上櫃企業總數相當。

9家決定買回庫藏股的上市櫃企業中，群光、群電與中磊都計劃買回1萬張庫藏股，數量最多；廣錠計劃買回500張庫藏股，數量最少。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，全球貿易摩擦持續不斷，短期資金面仍受匯率波動及投資氛圍影響，投資人不僅須持續關注貿易戰的發展，及可能伴隨而來的影響，他建議投資人也應做好資金控管。

日盛新台商基金經理人張亞瑋認為，國際資金有持續回流美國的情況，新興市場匯率波動情況將是短期資金流動的觀察指標，因盤面族群表現並不明顯，投資人布局應謹慎，不宜躁進。（編輯：黃國倫）1070916

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