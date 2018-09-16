新興市場紛爆貨幣危機 中國成阻擋頹勢防火牆

（中央社巴黎16日綜合外電報導）分析家表示，新興經濟體最近數週相繼爆發貨幣危機，中國是不讓這波危機蔓延至整個世界的最後屏障，只是長期貿易戰可能大幅削弱北京的防禦能力。



以寬鬆定義而言，凡是成長快速卻不夠穩定的經濟體，均可稱為新興市場。這類國家的貨幣匯率最近數週暴跌，導致財政動盪，進而引發危機可能蔓延全球的疑慮。



全球第2大經濟體中國自我歸類為新興市場，卻未像這波受創最嚴重的新興國家都面臨一個關鍵性的不利處境：嚴重的經常帳赤字。



中國如是金融研究院院長及首席經濟學家管清友表示：「中國不可能有發生貨幣危機的可能性。」



「中國抵抗風險的能力相當強大。」



經常帳赤字須仰賴外匯抵消；由於全球中央銀行、尤其是影響力強大的美國聯邦準備理事會（Fed），都進入收緊貨幣政策的循環，便宜資金將會變稀有。



國際外匯經紀商富拓外匯（FXTM）研究分析師奧圖努加（Lukman Otunuga）表示，對於需要外部融資的新興國家來說，美國升息會是「最後致命一擊」。



土耳其央行不久前決定大幅升息等原因造成里拉（lira）崩盤，還有阿根廷披索（peso）暴跌，就是兩個絕佳例子。英國凱投宏觀公司（Capital Economics）市場經濟學家瓊斯（Oliver Jones）表示，土耳其和阿根廷都有「異常龐大的經常帳赤字」。



他指出，南非和哥倫比亞同樣面臨因美國聯準會升息而陷入困境的類似風險；印度和印尼也是，但程度較輕。



南韓、泰國和馬來西亞的情況則好得多，因為這些國家和中國都有密切貿易往來，且經常帳收支較為健全。



中國仍自稱擁有龐大的外匯存底，且已採取行動削減債務，兩者均是抵擋全球金融動盪的有用防護罩。



管清友表示：「我國（中國）的外匯存底依然相當高。此外2016年底後，中國已啟動去槓桿化程序。」



不過，即使中國的基本面依然強健，只有非常大膽的分析家敢於預測，美中貿易緊張持續會如何對中國外匯部位造成殺傷力。



國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德（Christine Lagarde）日前警告，美中貿易大戰升高，會對「中國的成長造成重大衝擊」，且會「導致（亞洲鄰國）受傷」。



拉加德對英國金融時報（Financial Times）表示，國際貨幣基金尚未看到新興市場對抗資金外流的情況蔓延到全球其他地區，不過美中貿易口水戰加劇可能會對新興市場帶來「震撼」。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070916